محمد حيدر قائد لبنان يكشف أهمية بطولة كأس العرب وشعور المشاركة

عبّر قائد منتخب لبنان لكرة القدم محمد حيدر (36 عاماً) عن شعوره بالسعادة للمشاركة في كأس العرب 2025 في قطر، والتي تُعد ذات أهمية بالغة بالنسبة لبلاد الأرز، كما توفر له على الصعيد الشخصي فرصة لقيادة المنتخب إلى مراحل متقدمة في هذه النسخة، بعدما كان حاضراً في نسخة 2021 التي احتضنتها أيضاً ملاعب قطر قبيل كأس العالم للرجال عام 2022.

وقال حيدر، في مقابلة مع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة: "المشاركة في البطولة أمام عدد من أفضل المنتخبات العربية يشكل تحدياً وحافزاً في الوقت ذاته لبذل مزيد من الجهد، واللعب بروح الفريق الواحد، والإصرار على تحقيق إنجاز مشرّف يغمر المشجعين بالسعادة. كلّ مباراة تعد منصة للفت الأنظار إلى إمكانات المنتخب اللبناني"، مشيراً في الوقت عينه إلى أن البطولة الإقليمية تساهم في تسليط الضوء على المواهب العربية الصاعدة على الساحة العالمية.

وأضاف قائد منتخب لبنان: "يحلم كلّ لاعب بالمشاركة في بطولة كبرى. لدينا ثقة بقدراتنا ونحن في كامل الجهوزية لخوض المباريات ورفع اسم لبنان على أكبر منصة في المنطقة. عندما ننزل إلى أرض الملعب، نرى الشعب اللبناني بأكمله إلى جانبنا، أحرص في كل مباراة على بذل قصارى جهدي، لتقديم أداء يسعد المشجعين ويجعلهم فخورين بنا على مرأى من العالم. عندما يُعزف النشيد الوطني، تغمرني مشاعر تأخذني إلى بلادي، وتحفزني لتقديم أداء يليق بالعلم اللبناني، وتحقيق إنجاز يدخل الفرحة إلى قلوب أبناء شعبي ويرفع اسم بلدي في المحافل العالمية".

وعن المشاركة في النسخة السابقة من كأس العرب في قطر عام 2021، قال حيدر إنها كانت تجربة رائعة على كافة المستويات، خاصة مع اللعب في منشآت رياضية تعد من الأحدث في العالم وليس فقط على مستوى المنطقة العربية، وأضاف: "بدءاً من لحظة وصولنا إلى المطار وحتى دخولنا إلى الاستادات، استمتعنا بتجربة استثنائية في بطولة سجلت نجاحاً واسعاً استقطب اهتمام المشجعين في المنطقة وأنحاء العالم".

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وجود المنتخب اللبناني، بحال فوزه أمام السودان في مباراة حاسمة من مرحلة التصفيات يوم 26 نوفمبر الجاري في استاد ثاني بن جاسم، في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الجزائر، حامل اللقب، والعراق، والفائز من مباراة البحرين وجيبوتي.