محمد الصلخدي... من لاجئ في السويد إلى نجم مع منتخب سورية

قتيبة خطيب

قتيبة خطيب
صحافي سوري، انضم إلى أسرة العربي الجديد قسم الرياضة في عام 2018.
09 ديسمبر 2025
الصلخدي يحتفل بعد التعادل مع قطر في كأس العرب، 4 ديسمبر 2025 (جان كروغر/Getty)
الصلخدي يحتفل بعد التعادل مع قطر في كأس العرب، 4 ديسمبر 2025 (جان كروغر/Getty)
خطف نجم منتخب سورية الأول، محمد الصلخدي (24 عاماً)، الأنظار في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر حتى 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعدما تألق في المواجهات التي خاضها خلال مرحلة المجموعات، بفضل مهارته الفنية الكبرى، وسرعته في قيادة الهجمات المرتدة، التي يعتمد عليها المدرب الإسباني خوسيه لانا.

وذكر مصدر مقرب من النجم محمد الصلخدي في حديثه مع "العربي الجديد"، أن طريق صاحب 24 عاماً نحو منتخب سورية لم يكن مفروشاً بالورود، بل على العكس، لأن المولود في عام 2001، فرّ وحده من درعا وهو في سنّ الـ13، وسافر في رحلة الهجرة غير الشرعية، وعانى كثيراً، بعدما شاهد بأم عينيه كثيرين يموتون، إلا أنه واصل حتى وصل إلى السويد.

ورفض محمد الصلخدي الاستسلام، بل على العكس تماماً، أدرك أن حياته لاجئاً في السويد، لن تمنعه من تحقيق حلمه بأن يصبح نجماً في كرة القدم، وهو ما تجسّد في نهاية المطاف عام 2017، بعدما ضمه أحد أندية الدرجة الثالثة في السويد، واستطاع إثبات نفسه، وتأكيد أن مهارته لا يمكن إنكارها، الأمر الذي جعل إدارة فارنامو تتحرك من أجل ضمه في عام 2024، ليحقق صاحب 24 عاماً حُلمه، ويخوض منافسات الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم.

وتابع المصدر، أن أحد كشافي منتخب سورية في أوروبا، تواصل مع محمد الصلخدي، من أجل إقناعه بتمثيل "نسور قاسيون"، بدلاً من الذهاب إلى منتخب السويد، ليوافق ابن درعا على الأمر، ويصبح أحد أبرز نجوم المنتخب، الذين استطاعوا خطف الأنظار إليهم في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، التي ستقام في السعودية عام 2027، إلا أنه قدم نفسه إلى جماهير بلاده خلال بطولة كأس العرب 2025.

