محكمة التحكيم الرياضي ترفض استئناف هيراسكيفيتش بعد قضية خوذته

- رفضت محكمة التحكيم الرياضي استئناف الأوكراني فلاديسلاف هيراسكيفيتش، مما أبقاه مستبعدًا من أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 بسبب رغبته في ارتداء خوذة تحمل صور زملائه الذين قُتلوا في الغزو الروسي. - أكدت المحكمة أن حرية التعبير مضمونة في الألعاب الأولمبية، لكنها غير مسموح بها في مكان المنافسة، ورفضت اقتراح اللجنة الأولمبية بارتداء شارة سوداء كحل وسط. - اللجنة الأولمبية الدولية تسمح للرياضيين بالتعبير عن مواقفهم السياسية بطرق مختلفة، لكن هيراسكيفيتش أصر على موقفه، معتبرًا أن هذا هو "ثمن كرامتنا".

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، اليوم الجمعة، رفضها الاستئناف الذي تقدّم به الأوكراني فلاديسلاف هيراسكيفيتش (27 عاماً)، ليبقى بالتالي مُستبعداً من منافسات الزلاجات الصدرية (سكيليتون) في أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 الذي انطلق قبل أيامٍ، بسبب رغبته في ارتداء خوذة تحمل صور زملاءه الرياضيين الذين قُتلوا خلال الغزو الروسي المستمرّ لبلاده منذ عام 2022.

وأكد الأمين العام للمحكمة ماتيو ريب، أمام الصحافيين، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس: "الغرفة الخاصة التابعة للمحكمة رفضت الطلب واعتبرت أن حرية التعبير مضمونة في الألعاب الأولمبية، ولكن غير مسموح بها في مكان المنافسة، وهو مبدأ مقدّس"، بدورها قالت محكمة التحكيم الرياضي: "رُفض طلب قدّمه لاعب سكيليتون فلاديسلاف هيراسكيفيتش ضد الاتحاد الدولي للزلاجات وسكيليتون واللجنة الأولمبية الدولية".

واستمعت المحكمة في ميلانو إلى هيراسكيفيتش مدّة ساعتين ونصف ساعة إثر محاولته إلغاء قرار استبعاده من قبلة اللجنة الأولمبية الدولية أمس الخميس، التي حاولت إقناع حامل العلم الأوكراني في حفل افتتاح الألعاب بالتخلي عن خوذته التي تحمل صوراً لرافعة الأثقال ألينا بيريهودوفا، والملاكم بافلو إيشينكو، ولاعب هوكي الجليد أوليكسي لوجينوف، والممثل والرياضي إيفان كونونينكو، ورياضي الغطس والمدرب ميكيتا كوزوبينكو، ورامي السهام أوليكسي هاباروف، لكنها لم تتوصل إلى حلٍّ وسط معه، ورغم أنّها اقترحت عليه ارتداء شارة سوداء لتكريم زملائه من دون نصّ أو إشارة مباشرة إلى الحرب الروسية-الأوكرانية، إلا أن موقف المتزلج بقي ثابتاً تجاه القضية.

وتُجيز اللجنة الأولمبية الدولية تعبير الرياضيين عن مواقفهم السياسية بأكثر من طريقة، وهو ما أكده المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك آدامز في وقت سابق الأربعاء، على غرار التحدّث عن القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المؤتمرات الصحافية، وفي المنطقة المختلطة، لكن الأمور لم تصل إلى نهاية إيجابية بالنسبة لهيراسكيفيتش الذي كتب عبر منصة إكس أمس الخميس: "هذا هو ثمن كرامتنا".