"محطات خالدة في تاريخ كرة القدم" في متحف جوميكس المكسيكي

- معرض "قطعٌ عنوانُ مجد" في مكسيكو: يستعرض 16 قطعة تاريخية من كرة القدم، بما في ذلك قميص مارادونا من كأس العالم 1986، ويبرز كيف أصبحت كرة القدم ظاهرة ثقافية عالمية مؤثرة. - أسماء لامعة في تاريخ اللعبة: يضم المعرض قطعاً لأيقونات مثل بيليه ومارادونا وميسي وبيكهام، مما يعكس تطور كرة القدم كقوة ثقافية تتجاوز الحدود والأجيال. - دور كرة القدم في التمثيل والتمكين: يسلط الضوء على قصة هني ثلجية، القائدة السابقة لمنتخب فلسطين للسيدات، كرمز لكسر الحواجز وإيجاد فرص عالمية.

تستضيف مدينة مكسيكو حالياً عدداً من أشهر القطع في تاريخ كرة القدم العالمية، وذلك في معرض يحمل عنوان "قطعٌ عنوانُ مجد: محطات خالدة في تاريخ كرة القدم"، والذي يُنظمه متحف جوميكس ضمن فعاليات العام الثقافي قطر كندا والمكسيك 2026. وذكر بيان هيئة متاحف قطر، اليوم الأربعاء، أن المعرض أقيم بالشراكة بين متاحف قطر و3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي ومتحف جوميكس، ويستمر حتى 30 أغسطس/ آب المقبل، ويضم 16 قطعة مذهلة ترصد المنعطف الذي سلكته كرة القدم، لتصبح واحدة من أكثر الظواهر الرياضية والثقافية تأثيراً على وجه الأرض.

ومن بين أشهر القطع في تاريخ الساحرة المستديرة، القميص الذي ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتينية الراحل أرماندو دييغو مارادونا في مباراة ربع نهائي كأس العالم 1986 التي جمعت الأرجنتين بإنكلترا في ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو، إلى جانب ذلك عدد من الكرات التاريخية النادرة، والقمصان الشهيرة، والأحذية الأسطورية، والكؤوس، والأعمال الفنية والتذكارات الشخصية، في توليفة تسافر بالزوار عبر الزمن إلى ما يزيد على 130 عاماً من تاريخ اللعبة.

ونقل البيان عن عبد الله الملا، مدير 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي، قوله: "تقف قطع المعرض شاهدة على اللحظات التي غيرت مسار تاريخ كرة القدم؛ إذ يمكننا أن نرى من خلالها كيف تحولت هذه اللعبة إلى ظاهرة ثقافية عالمية، تواصل إلهام الناس في القارات كلها جيلاً بعد جيل".

وتولت الشيخة نجلاء آل ثاني، قيِّم فني في 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي، الإشراف على المعرض الذي يبرز كيف ظلت اللحظات الفارقة في تاريخ كرة القدم خالدةً في قطع تشهد عليها، وترسم لوحة تكشف عن الروابط المتينة التي تجمع هذه الرياضة بالهوية والذاكرة والمشاعر الجماعية.

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ومن أبرز المعروضات كذلك قطع لأسماء سطع نجمها في تاريخ كرة القدم، بمن فيها الأسطورة البرازيلي بيليه، ومارادونا، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإنكليزي ديفيد بيكهام، والفرنسي كيليان مبابي. وتجتمع هذه التحف الفنية لتُظهر مسيرة تطور كرة القدم لتصبح قوة ثقافية عابرة للحدود والأجيال واللغات.

كما يسلط "قطعٌ عنوان مجد" الضوء على دور كرة القدم في إتاحة إمكانيات أرحب للظهور والتمثيل من خلال قصة هني ثلجية، القائدة السابقة لمنتخب كرة القدم الوطني الفلسطيني للسيدات، والمرأة الرياضية الوحيدة التي تحظى بتمثيل في المعرض، حيث جسّد حضورها فيه قوة كرة القدم في كسر الحواجز وإيجاد فرص للمشاركة والبروز على الساحة العالمية. ويأتي افتتاح معرض "قطعٌ عنوان مجد" بالتزامن مع استعداد المكسيك لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم 2026، ويندرج في جدول برنامج أوسع للتبادل الثقافي ضمن العام الثقافي قطر كندا والمكسيك 2026، مبادرة تمتد على مدار عام كامل تهدف إلى بناء علاقات دائمة بين المجتمعات من خلال الفن والتراث والرياضة والتعليم والابتكار.