محرز يوجه رسالة إلى جماهير منتخب الجزائر: سنعود أقوى كما نفعل دائماً

11 يناير 2026   |  آخر تحديث: 19:39 (توقيت القدس)
اعترف محرز بانتهاء مشواره بكأس الأمم الأفريقية (العربي الجديد/Getty)
- رياض محرز يوجه رسالة قوية لجماهير الجزائر بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا 2025، معبراً عن فخره بالفريق وشاكراً الدعم المستمر، ومؤكداً على العودة بقوة في المستقبل.
- محرز يعترف بأن البطولة الحالية هي الأخيرة له مع المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية، بعد مشاركته في ست بطولات وأكثر من 20 مباراة.
- قائد المنتخب يرفض اتهام التحكيم بالتسبب في الخسارة أمام نيجيريا، مشيراً إلى أن الأداء كان يمكن أن يكون أفضل، ومؤكداً على أهمية التركيز على تحسين الأداء.

خرج قائد منتخب الجزائر، رياض محرز (34 عاماً) عن صمته، موجهاً رسالة قوية إلى جماهير المنتخب الجزائري، بعد وداع منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 من الدور ربع النهائي، إثر الهزيمة بثنائية أمام نيجيريا، أمس السبت.

وكان قائد "محاربي الصحراء"، صاحب المبادرة في بث الأمل من جديد لزملائه في المنتخب، وكذلك المشجعين من خلال رسالته. وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، كتب محرز بصراحة وبروح عالية، قائلاً: "نشعر بخيبة أمل بسبب الإقصاء، لكنني فخور بهذا الفريق وبهذه المجموعة، سواء في أوقات الانتصار أو في الظروف الصعبة. شكراً لجماهيرنا ولكل الشعب الجزائري على دعمكم لنا طوال البطولة. سنعود أقوى، كما نفعل دائماً". وبعد اللقاء، كان محرز قد اعترف بانتهاء مشواره بكأس الأمم الأفريقية، معتبراً أن البطولة الحالية كانت الأخيرة في مشواره مع الجزائر في العرس القاري، بعدما لعب ست بطولات وأكثر من 20 مباراة.

وتحدث نجم الأهلي السعودي، في المنطقة الإعلامية عقب اللقاء، رافضاً اتهام التحكيم بالتسبب في إقصاء الجزائر، معترفاً في المقابل بأفضلية نيجيريا: "واجهنا منتخباً قوياً، كان من الممكن أن نقدم ما هو أفضل بالتأكيد". وعندما سئل محرز عن أداء الحكم، تحدث اللاعب بشكل متزن وواضح، حيث أكد تقبله لفكرة وجود أخطاء، لكنه رفض اعتبار ذلك مبرراً، وتابع: "الحكم لم يكن مثالياً، لكن ليس هذا سبب خسارتنا، دائما ما نتحدث عن الحكام في كرة القدم، لكن النتيجة تعود للقاء نفسه".

