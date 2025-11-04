محرز يواصل الإبداع ويصنع التاريخ في فوز الأهلي على السد

- رياض محرز يقود الأهلي السعودي للفوز على السد القطري 2-1 في دوري أبطال آسيا، مسجلاً هدفاً ومساهمًا في تعزيز سجله بـ21 مساهمة تهديفية في 17 مباراة. - محرز يعادل الرقم القياسي لأطول سلسلة مساهمات متتالية خارج الأرض في تاريخ البطولة، مما يبرز دوره الحاسم في نجاحات الأهلي السعودي. - الأهلي السعودي يحتل المركز الثاني في ترتيب منطقة الغرب برصيد 10 نقاط، ويظهر في وضع جيد للتأهل إلى دور الـ16، بينما يتصدر الهلال برصيد 12 نقطة.

ساهم النجم الجزائري رياض محرز (34 عاماً)، في انتصار فريقه الأهلي السعودي على السد القطري بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، ليواصل تألقه اللافت هذا الموسم.

وسجل رياض محرز (34) وماثيوس غونسالفيز (68) هدفي الأهلي، في حين أحرز كلاودينيو (63) هدف السد. ويعيش قائد منتخب الجزائر واحدة من أروع فتراته منذ انتقاله إلى الدوري السعودي، بعد أن واصل صناعة الفارق بلمساته الحاسمة، إذ ساهم بشكل مباشر في انتصار فريقه، ليعزّز سجله المذهل بـ 21 مساهمة تهديفية في 17 مباراة (12 هدفاً وتسع تمريرات حاسمة). وعادل نجم "الخُضر" الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي موريكي، كأطول سلسلة مساهمات متتالية خارج الأرض في تاريخ البطولة، بواقع سبع مباريات متتالية ساهم خلالها بالأهداف، ليؤكد أنه ملك النخبة دون منازع.

ولم يكن تألق محرز أمام السد مجرد استمرار لأدائه الثابت، بل جاء تأكيداً على قيمته الكبيرة في كتيبة الأهلي السعودي، التي باتت تعتمد على خبرته وجودته في المواعيد الكبرى، لقيادة الفريق نحو الأدوار النهائية من البطولة القارية. وواصل الأهلي الدفاع عن لقبه بسلاسة، إذ يمتلك الفريق السعودي عشر نقاط، ويظهر في وضع جيد للتأهل إلى دور الـ 16. ويحافظ الهلال السعودي على صدارة ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 10 نقاط لكل من الأهلي والوحدة، وثمانٍ لتراكتور، وسبع لشباب الأهلي، وأربع للدحيل ونقطتين للسد.