محرز يواجه 5 تحديات مع الأهلي

- يواجه رياض محرز تحدياً كبيراً مع الأهلي السعودي بعد انتقادات حادة بسبب تراجع مستواه، ويستعد لمواجهة ثأرية ضد الشباب في الدوري السعودي يوم 17 أكتوبر، حيث يسعى لقيادة الفريق نحو الانتصار بعد الهزيمة السابقة. - بعد مواجهة الشباب، ينتظر محرز ورفاقه مباراة قوية ضد الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا يوم 20 أكتوبر، بهدف تعزيز مركزهم الثاني والاقتراب من الهلال المتصدر. - يختتم محرز الشهر بمباريات حاسمة في الدوري السعودي وكأس الملك، حيث يواجه النجمة والباطن والرياض، مما يتطلب منه الرد على الانتقادات وتحقيق الانتصارات.

يعلم نجم منتخب الجزائر والنادي الأهلي السعودي رياض محرز (34 عاماً)، أنه يواجه امتحاناً حقيقياً هذه المرة مع "الراقي"، بعدما تعرض لهجوم حاد من قِبل عدد من النقاد، بالإضافة إلى انتقادات شديدة من جماهير الفريق الثاني لمدينة جدة، بسبب تراجع مستواه وعدم قدرته على صناعة الفارق، خاصة في منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

وبعد نهاية التوقف الدولي خلال هذا الشهر، يدرك محرز أنه سيلعب مواجهة بطابع ثأري ضد الشباب، يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم، خاصة أن الجزائري تجرع مرارة الهزيمة أمام "الليوث" في الموسم الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المسابقة المحلية، ما يعني أن قائد "الخُضر" مُطالب بقيادة "الراقي" نحو الانتصار، بعدما أصبح الفريق يحتل المركز السابع برصيد ثماني نقاط.

وبعد معركة الشباب في الدوري السعودي، ينتظر رفاق محرز مواجهة نارية ضد الغرافة القطري يوم 20 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يطمح "الراقي" إلى تعزيز المركز الثاني والاقتراب أكثر من الهلال، الذي يتصدر بالعلامة الكاملة، وجمع الأهلي أربع نقاط فقط في المسابقة القارية.

وعقب المشاركة القارية، يعود رفاق محرز إلى الدوري السعودي يوم 23 أكتوبر الجاري أيضاً لمواجهة فريق النجمة، ضمن منافسات الجولة السادسة، قبل التوجه إلى ملاقاة نادي الباطن يوم 27 من الشهر نفسه في دور الـ16 من بطولة كأس الملك، حيث بات "الراقي" مُطالباً بضرورة حصد هذه المسابقة.

وفي 30 أكتوبر الجاري أيضاً سيتعين على رفاق محرز الاستعداد لملاقاة نادي الرياض ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي، ما يعني أن هذا الشهر سيكون مليئاً بالتحديات أمام النجم الجزائري، الذي بات مُطالباً بالرد على الانتقادات التي تلاحقه والعمل على منح رفاقه التمريرات الحاسمة وتحقيق الانتصارات وخطف النقاط الثلاث في كل المواجهات.