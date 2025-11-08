محرز يهزم الاتحاد.. حضر سحر الجزائري وغاب تألق بنزيمة

قاد النجم الجزائري رياض محرز (34 عاماً) ناديه الأهلي إلى حسم مواجهة "الديربي" أمام غريمه الاتحاد، بعدما سجل الهدف الوحيد في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ودخل الاتحاد مواجهة "الديربي" وأعين رفاق القائد الفرنسي كريم بنزيمة على تسجيل هدف مُبكر، لكن غريمه الأهلي ظهر بوجه دفاعي منظم للغاية، بعدما اعتمد الجهاز الفني على تحركات نجميه الجزائري رياض محرز والعاجي فرانك كيسييه من أجل الهجمات المرتدة السريعة، ليصل الاستحواذ من قِبل لاعبي "الراقي" خلال الشوط الأول إلى 39%، ووصلوا إلى مرمى حارس "العميد" أربع مرات فقط، من بينها محاولتان بين العارضة والقائمين.

وأما الاتحاد، فلم ينفعه الاستحواذ الذي وصل خلال الشوط الأول إلى 61%، بعدما فشل رفاق القائد كريم بنزيمة في الوصول إلى حارس مرمى الأهلي إلا في مناسبة وحيدة، فيما ظهرت الرقابة الدفاعية على النجم الجزائري حسام عوار، الذي لم ينجح في التحرك في وسط الملعب، بالإضافة إلى قطع معظم الكرات التي كان يمررها، وهو ما جعل "العميد" يعاني في أول 45 دقيقة انتهت بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أظهر النادي الأهلي خطر هجمات المرتدة السريعة بفضل تحركات نجمه العاجي فرانك كيسييه، الذي قدم تمريرة من ذهب لزميله الجزائري رياض محرز، الذي استغل الخطأ الدفاعي الكبير الذي وقع فيه منافسه، ليتمكن من السيطرة على الكرة ويضعها في شباك حارس مرمى الاتحاد الصربي بريدراغ رايكوفيتش الذي فشل في التصدي لها في الدقيقة الـ55، لتشتعل مواجهة "الديربي" بعدها.

وحاول نادي الاتحاد إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر "الديربي"، لكن رفاق النجم الجزائري رياض محرز تمكنوا من امتصاص حماس لاعبي "العميد"، الذين فشلوا في تحقيق الانتصار على غريمهم الذي خطف انتصاره الرابع في الموسم الحالي من الدوري السعودي لكرة القدم، وتجنب تجرع مرارة هزيمته الأولى، فيما واصل الاتحاد مسلسل نزيف النقاط المستمر.

وبفضل هدف رياض محرز الوحيد في مواجهة "الديربي"، رفع النادي الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما حقق "الراقي" أربعة انتصارات ومثلها تعادلات، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة بالمرتبة الثامنة، عقب تلقيه الخسارة الثالثة هذا الموسم، في حين استطاع "العميد" الفوز في ثلاث مباريات فقط، وتعادل في مناسبتين.