- قاد رياض محرز منتخب الجزائر للتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026 بعد أداء مميز في التعادل مع النمسا (3-3)، حيث سجل هدفين وصنع آخر، ليضمن المركز الثالث في المجموعة العاشرة. - بعد بداية متعثرة بالخسارة أمام الأرجنتين (0-3)، استعاد محرز مكانه الأساسي وساهم في الفوز الحاسم على الأردن (2-1)، مما عزز فرص الجزائر في التأهل. - محرز، الذي يشارك في آخر بطولة كبرى له، يسعى لتسليم المشعل للمواهب الصاعدة بعد أن أثبت جدارته في الأوقات الحاسمة.

قاد النجم رياض محرز (35 عاماً)، منتخب الجزائر إلى التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2026، بعدما لعب دوراً أساسياً في التعادل مع النمسا (3ـ3)، اليوم الأحد، ليحصد "الخضر" المركز الثالث في المجموعة العاشرة، ويرافق الأرجنتين والنمسا إلى دور الـ32 من المسابقة، بعد بداية متعثرة في المسابقة بالخسارة أمام "التانغو" بنتيجة (0ـ3)، إضافة إلى صعوبات في المباراتين الثانية أو الثالثة، حيث كان متأخراً في النتيجة في معظم الأوقات.

وكان محرز بديلاً في المباراة الافتتاحية أمام الأرجنتين، قبل أن يستعيد مكانه الأساسي في لقاء الأردن الذي كان صعباً، بما أنّ "النشامى" تقدّموا في النتيجة، ولكن في الفترة الثانية، صنع محرز هدف التعادل قبل خطف الانتصار الذي كان حاسماً في حسابات التأهل (2ـ1). وعاد محرز ليلعب دور البطولة في اللقاء الثالث أمام النمسا، فقد قاتل على الكرة في عملية الهدف الأول الذي سجله رفيق بلغالي، قبل أن يدوّن اسمه في سجل الهدافين بعدما سجل الهدفين، الثاني والثالث في المباراة، مستعيداً براعته أمام المرمى، إذ لم تتوفر له الكثير من الكرات خلال المواجهة.

GOAL!



Riyad Mahrez strikes back for Algeria just five minutes later! What a response!



🇩🇿 Algeria 2-2 Austria 🇦🇹#FIFAWorldCup | #beINWC26 | #Algeria pic.twitter.com/vFdATSlDDJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 28, 2026

وودّع محرز المرحلة الصعبة التي مرّ بها مع منتخب الجزائر، منذ كأس أفريقيا 2019، حيث تعرّض لانتقادات حادة في العديد من المناسبات تزامناً مع فشل المنتخب في حصد نتائج إيجابية، غير أنه انتفض في الوقت المناسب بما أنّ مواجهة النمسا كانت حاسمة على جميع المستويات، وأهدت "الخضر" بطاقة التأهل. وللمرة الثانية، ينجح المنتخب الجزائري في الوصول إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم، بعد نسخة 2014 في البرازيل. وفي المناسبتين كان محرز حاضراً، ولكن في نسخة البرازيل شارك في لقاء وحيد، حيث لم يكن نجم المنتخب الأول، وهذه المرة كان في موقف أفضل، وتحمّل المسؤولية كاملة في الأوقات الحاسمة.

كرة عالمية الأرجنتين تفوز على الأردن.. والجزائر والنمسا تتأهلان بعد التعادل

ويخوض محرز آخر بطولة كبرى في مسيرته، حيث ألمح سابقاً إلى أنه سيودّع منتخب الجزائر معتزلاً بنهاية المشاركة في كأس العالم، ويستعد لتسليم المشعل للمواهب الصاعدة، وقبل ذلك من الواضح أنه يريد لعب الأدوار الأولى، والدفاع عن سجله مع منتخب بلاده في الرقصة الأخيرة.