محرز يقترب من مغادرة الأهلي ويفتح باب العودة إلى أوروبا

- رياض محرز، جناح الأهلي السعودي، يجري مفاوضات متقدمة مع نادي فنربخشة التركي للعودة إلى الملاعب الأوروبية، مع توقعات بتطورات حاسمة قريباً. - فنربخشة يعتبر محرز الخيار المثالي لتعزيز مركز الجناح، بعد تقييم أداء لاعبيه الحاليين، ويطمح النادي لتحقيق طموحات بعيدة المدى. - محرز، الذي يمتد عقده مع الأهلي حتى 2027، يسعى لتحدٍ جديد في أوروبا، وسط تكهنات حول صفقات محتملة تشمل نجوم آخرين مثل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

يستعد الجناح الجزائري رياض محرز (35 عاماً) للعودة إلى الملاعب الأوروبية من جديد، حيث يجري نادي فنربخشة التركي مفاوضات متقدمة لضمه في الموسم المقبل. ووفق ما أفادت به شبكة إيه سبور التركية أمس الخميس، فإن محرز يجري محادثات مباشرة مع إدارة النادي التركي من أجل حسم الصفقة، مع ترجيحات بأن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطوراً حاسماً مع اقتراب نهاية الموسم.

ويُعد محرز حالياً أحد العناصر الأساسيين في صفوف الأهلي السعودي، إذ يعتمد عليه المدرب الألماني ماتياس يايسله بانتظام في المنافسات المحلية والقارية لما يمتلكه من خبرة وقدرات فنية عالية. وذكرت صحيفة صباح التركية أن إدارة فنربخشة ترى في محرز الخيار المثالي لتعزيز مركز الجناح، بعد تقييمها مستوى الرباعي كريم أكتوركوغلو، نيني، أنتوني موسابا وأوغوز أيدين، معتبرة أن هذا الرباعي لا ينسجم مع طموحات النادي بعيدة المدى.

ويرتبط محرز بعقد مع الأهلي السعودي يمتد حتى عام 2027، إلا أنه، وعلى غرار أنغولو كانتي الذي انتقل مؤخراً إلى فنربخشة التركي قادماً من صفوف الاتحاد السعودي، يطمح للعودة إلى أوروبا وخوض تحدٍ جديد قبل إسدال الستار على مسيرته الكروية. وعلى صعيد متصل، طرحت وسائل إعلام تركية تساؤلات حول صفقات محتملة أخرى، من بينها إمكانية اجتماع النجمين محمد صلاح وفيرجيل فان دايك في نادٍ تركي، في حال حدوث تحركات كبيرة خلال سوق الانتقالات القادمة.