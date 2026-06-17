محرز يعترف: لديهم ميسي

- اعترف رياض محرز بقوة منتخب الأرجنتين بعد خسارة الجزائر (0-3) في افتتاح كأس العالم 2026، مشيرًا إلى تأثير ليونيل ميسي في المباراة. - أكد محرز على ثقة المنتخب الجزائري في التأهل رغم الهزيمة، حيث سيواجهون الأردن في الجولة الثانية، وكلا الفريقين يسعى للتعويض بعد خسارتهما الأولى. - من المتوقع أن يجري مدرب الجزائر تعديلات في التشكيلة، مع احتمالية إشراك محرز أساسيًا للاستفادة من خبرته في المباراة المقبلة.

اعترف قائد منتخب الجزائر رياض محرز (35 عاماً)، بقوة منتخب الأرجنتين، بعدما خسر "الخضر" بنتيجة (0ـ3)، الأربعاء، في مواجهة حامل اللقب، في افتتاح مبارياتهم في كأس العالم 2026. وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي أهداف منتخب بلاده في هذه المباراة، ليُهدي منتخب "التانغو" أول ثلاث نقاط في النسخة التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، وتجنّب البداية المتعثرة التي عرفها في النسخة الماضية بمونديال قطر أمام السعودية.

ونقل موقع "سوفوت" الفرنسي تصريحات محرز بعد المباراة، حيث برّر لاعب الأهلي السعودي الهزيمة بقوة "البولغا"، وقال: "بإمكانهم التسجيل في أي لحظة، لديهم ميسي، وهذا ما يصنع الفارق. ما زالت أمامنا مباراتان، ونحن واثقون من قدرتنا على التأهل". وسيواجه المنتخب الجزائري في الجولة الثانية المنتخب الأردني الذي خسر بدوره مباراته الأولى أمام النمسا بنتيجة (1ـ3)، ولهذا سيكون التعويض هاجساً مشتركاً بينهما بحثاً عن التأهل، باعتبار أن قوانين البطولة تنصّ على تأهل أفضل ثمانية منتخبات تحلّ في المركز الثالث في مختلف المجموعات.

كرة عالمية فرنسا تهزم السنغال في ليلة أرقام مبابي التاريخية

ويتوقع أن يقوم مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش بتعديلات على تشكيلة "الخضر" في المباراة المقبلة أمام الأردن، ويدفع برياض محرز أساسياً بعدما أشركه في الدقيقة 64 من مواجهة منتخب الأرجنتين، ذلك أن خبرة نجم مانشستر سيتي سابقاً قد تُساعد "الخضر" على التعويض في القمة العربية المرتقبة والتي ستكون صعبة بما أن كل منتخب يملك أسماء قوية في صفوفه تطمح إلى حصد الانتصار. وتراجع أداء محرز مع منتخب بلاده في المواسم الأخيرة، مع قوة المنافسة التي يجدها ببروز أسماء جديدة متألقة في الدوريات الأوروبية المختلفة.