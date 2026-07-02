محرز يشير إلى نهاية المشوار: ربما حان وقت الاعتزال وتسليم الراية

- رياض محرز، نجم منتخب الجزائر، يلمح إلى اعتزاله الدولي بعد مونديال 2026، مشددًا على أهمية التأهل ومواصلة المشوار في البطولة الحالية كهدف أساسي. - رغم بلوغه 35 عامًا، يظل محرز ركيزة أساسية في المنتخب، حيث يساهم بخبرته وحسمه في اللحظات المهمة، ويحظى بإشادة واسعة من الجهاز الفني وزملائه. - يأمل محرز في إنهاء مسيرته الدولية بإنجاز جديد، بعد قيادته الجزائر لمراحل متقدمة، حيث يستعد الفريق لمواجهة سويسرا في الدور الـ32 من كأس العالم.

قدم نجم منتخب الجزائر لكرة لقدم، رياض محرز (35 عاماً)، إشارة واضحة إلى اقتراب نهاية مسيرته مع منتخب "محاربي الصحراء"، مؤكداً أنه ربما حان الوقت لتسليم الراية والاعتزال. وفي تصريحات مثيرة نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الخميس، أكد اللاعب: "ربما حان الوقت لتسليم الراية والاعتزال، سيكون هذا بالتأكيد آخر مونديال لي"، مبيناً أن الأهم بالنسبة له هو التأهل ومواصلة المشوار في البطولة الحالية، قائلاً إن هذا هو الهدف الأساسي الذي يجب التركيز عليه.

ورغم بلوغه 35 عاماً وتقلّص أدواره في بعض المباريات، لا يزال محرز إحدى أبرز ركائز منتخب الجزائر، حيث يواصل تقديم الإضافة بخبرته الكبيرة وحسمه في اللحظات المهمة، وسط إشادة واسعة من الجهاز الفني وزملائه الذين يعتبرونه "أسطورة كرة القدم الجزائرية" وصاحب مسيرة استثنائية في الملاعب الأوروبية.

ويأمل محرز أن يختتم مشواره الدولي بإنجاز جديد يضيفه إلى سجله الحافل، بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده لبلوغ مراحل متقدمة من البطولة، مؤكداً في وقت سابق أنه "سيبذل كل ما لديه من أجل أن يستمر الحلم حتى النهاية". ويستعد "محاربو الصحراء"، لمواجهة نظيرهم السويسري فجر غدٍ الجمعة، في الدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026. وتأهل منتخب الجزائر كأفضل ثالث عن المجموعة العاشرة، بعدما جمع أربع نقاط، وضعته خلف المتصدر منتخب الأرجنتين (تسع نقاط)، ومنتخب النمسا (أربع نقاط) الوصيف، الذي تفوق بفارق الأهداف.