محرز يرفض تقديم وعد لجماهير الأهلي وأرقامه تدخل تاريخ أبطال آسيا 

- رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، يرفض تقديم وعد لجماهير الأهلي السعودي بتحقيق لقب الدوري أو دوري أبطال آسيا، رغم الأداء القوي للفريق بعد بداية موسم سيئة، مشددًا على أهمية التركيز في أشهر الحسم. - محرز يحقق إنجازات تاريخية مع الأهلي، حيث أصبح أسرع لاعب يصل إلى أكثر من 20 مساهمة تهديفية في دوري أبطال آسيا، متجاوزًا أرقام عمر السومة وفيكتور سيموس. - منذ انتقاله من مانشستر سيتي، سجل محرز 31 هدفًا وقدم 41 تمريرة حاسمة في 90 مباراة مع الأهلي، ويطمح لتحقيق الألقاب حتى 2027.

رفض قائد منتخب الجزائر رياض محرز (34 عاماً) تقديم وعد لجماهير ناديه الأهلي، بتحقيق لقب الدوري السعودي لكرة القدم، والمحافظة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما ساهم في تحقيق انتصار عريض على الغرافة القطري، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في المسابقة القارية.

وقال محرز، في حديثه مع وسائل الإعلام: "لا أستطيع تقديم وعد لجماهير النادي الأهلي، رغم أننا بدأنا العودة تدريجياً لقوتنا، بعد بداية الموسم السيئة، لكن نحن نملك مجموعة قوية للغاية، وهدفنا البقاء في القمة، ويجب أن نكون حاضرين في أشهر الحسم، وفي مارس/ آذار وإبريل/ نيسان عندما نلعب نصف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، ونكون أيضاً قريبين من الصدارة في الدوري، ونصل إلى مراحل متقدمة في كأس الملك، هذا هو طموحنا، وعلينا مواصلة التقدم بهدوء مباراة تلو الأخرى".

ورغم أن محرز رفض تقديم وعده لجماهير الأهلي السعودي، فإن أرقامه بدأت تدخل تاريخ "الراقي"، بعدما استطاع صاحب الـ34 عاماً تحطيم الرقم المسجل باسم مهاجم الفريق السابق، السوري عمر السومة، وأصبح أسرع لاعب في تاريخ الفريق يتمكن من الوصول إلى أكثر من 20 مساهمة تهديفية في بطولة دوري أبطال آسيا، ليؤكد النجم الجزائري أنه سيكون مفتاح الحلول للدفاع عن لقب المسابقة القارية.

واستطاع محرز تسجيل 11 هدفاً، وتقديم تسع تمريرات حاسمة، خلال 16 مواجهة فقط خاضها مع الأهلي في دوري أبطال آسيا، فيما حقق السومة هذا العدد نفسه، بعدما خاض 24 مباراة مع "الراقي" في المسابقة القارية، بالإضافة إلى أن الجزائري عزز موقعه، بعدما أصبح ثاني أكثر اللاعبين إسهاماً بالأهداف مع الفريق في هذه البطولة، الأمر الذي جعله يتجاوز النجم البرازيلي السابق، فيكتور سيموس (18 مساهمة).

وتمكن محرز من وضع بصمته مع النادي الأهلي، منذ قراره الشهير بالرحيل عن مانشستر سيتي الإنكليزي، في سوق الانتقالات الصيفية عام 2023، وخاض 90 مباراة حتى الآن في جميع البطولات المحلية والقارية، وسجل 31 هدفاً وقدم 41 تمريرة حاسمة، ليواصل رحلته الممتدة مع "الراقي"، حتى شهر يونيو/ حزيران عام 2027، إذ يسعى الجزائري إلى حسم لقب الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم.