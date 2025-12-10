محرز يرد على منتقديه: أعترف بأنني أتقدم في السن ولكن كونوا جادين

تفاعل نجم الأهلي السعودي ومنتخب الجزائر، رياض محرز (34 عاماً)، مع مقطع الفيديو الذي انتشر أمس الثلاثاء، ويظهر فيه قائد "الخضر"، وهو يسقط أرضاً بعد اجتياز اختبار بدني في تدريبات فريقه السعودي، ما أثار ردات فعل عديدة على منصّات التواصل الاجتماعي، والتي تُجمع على أنّ لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي سابقاً، تقدم في السنّ ولم يعد قادراً على إكمال التدريبات، لا سيما أن علامات الإرهاق كانت بارزة عليه في آخر التدريب، في وقت تابع فيه بقية لاعبي الأهلي العمل بشكل طبيعي.

Merci lol c’était même pas un test de VMA hier simplement un test physique (et accessoirement 13.4 c’est même pas la VMA d’un enfant) je veux bien avoir vieilli mais soyez sérieux les experts de Twitter 🤦🏽‍♂️ https://t.co/UashoJv9jr — Riyad Mahrez (@Mahrez22) December 10, 2025

ونشر محرز، اليوم الأربعاء، على حسابه على منصة إكس تدوينة، قال فيها: "شكراً، لم يكن اختبار أقصى سرعة هوائية يوم أمس، بل مجرد اختبار بدني (وبالمناسبة، 13.4 ليس معدل أقصى سرعة هوائية لطفل). مستعد للاعتراف بأنني كبرت في السن، لكن يا خبراء تويتر، كونوا جادين!". وهذا الاختبار يتيح فرصة تحديد وتيرة التدريب الأمثل لتحسين صفة فيزيولوجية معينة. فكلما زادت سرعة الجري، زاد استهلاك الأكسجين حتى الوصول إلى أقصى قدرة.

وانتشرت العديد من التعليقات في الساعات الماضية، التي تشكك في قدرات النجم الجزائري بدنياً، مثلما استعرض موقع "آر أم سي" الفرنسي، ذلك أنّ عدم استقرار أداء محرز مع الفريق السعودي في الفترة الماضية، جعل الشكوك ترافق الجماهير مع تقدمه في السنّ، ما يجعله غير قادر على تحمل نسق المباريات القوية مع كثرة المسابقات، حيث يستعد محرز للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، بين 21 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، و18 يناير/ كانون الثاني المقبل، في رحلة تعويض خيبة آخر مشاركتين للجزائر في المسابقة الأفريقية.