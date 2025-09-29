حسم التعادل الإيجابي قمة الدحيل القطري وضيفه الأهلي السعودي 2-2، مساء الاثنين، في اللقاء الذي أقيم على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وشهد بصمة من الجزائري رياض محرز (34 عاماً).

وأحرز إدميلسون جونيور والبولندي كريستوف بياتيك هدفي الفريق المُضيف، فيما سجل البرازيلي ماتيوس غونسالفيس ورياض محرز هدفي حامل اللقب. وكان الدحيل خسر في الجولة الأولى أمام الهلال 1-2 في الرياض، في حين فاز الأهلي على ناساف 4-2 في جدة. وشهد اللقاء إصابة قوية لحارس مرمى نادي الدحيل الجديد الفرنسي أرتور ديسماس، الذي أعلن انضمامه إلى الفريق قبل ساعات فقط من المباراة، إذ اضطر للخروج بعد نصف ساعة من المشاركة أساسياً بسبب تعرضه لإصابة في الرأس.

واستعاد النجم الجزائري رياض محرز جزءاً من بريقه في دوري أبطال آسيا، بعد موجة الانتقادات التي واجهها مؤخراً بسبب تراجع مستواه، إذ سجل الهدف الثاني لفريقه مستغلاً خطأ الحارس البديل باوتيستا بوركي. ومنح هذا الهدف الفريق السعودي الأفضلية وأعاد الثقة إلى محرز، مؤكداً للجماهير أنه ما زال لاعباً قادراً على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة. وأصبح محرز ثاني أكثر لاعب في تاريخ النادي الأهلي السعودي يساهم في أهداف الفريق بدوري أبطال آسيا، بعد تسجيله 19 مساهمة حتى الآن. ويتصدر السوري عمر السومة القائمة بـ27 مساهمة، فيما يأتي البرازيلي فيكتور سيموس بالمركز الثالث بـ18 مساهمة تهديفية.

وواصل الأهلي سجله المميز، إذ لم يخسر في آخر 20 مباراة على المستوى القاري، وعادل الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه الهلال، وأولسان إتش دي الكوري الجنوبي. كما حقق الأهلي الفوز في آخر ثماني مباريات له بدوري أبطال آسيا للنخبة. ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن تتأهل لدور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال شهر مارس/ آذار 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر إبريل/ نيسان.