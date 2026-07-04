محرز يرحل عن الأهلي السعودي.. عودة إلى أوروبا أو تجربة أميركية؟

ودّع نادي الأهلي السعودي، السبت، نجمه رياض محرز (35 عاماً) بعد تجربة تواصلت ثلاثة مواسم، فقد انضمّ الجزائري إلى الأهلي في صيف 2023 قادماً من مانشستر سيتي الإنكليزي، فبعد أيام من تتويجه بطلاً لأوروبا مع "السيتي"، اختار الرحيل إلى الدوري السعودي، وخلال هذه السنوات، كتب التاريخ، فقد توج مع الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة في عامي 2025 و2026.

شكرًا رياض محرز 💚

3 سنوات لا يمكن نسيانها.. ستبقى في ذاكرة الأهلاويين للأبد 💚 pic.twitter.com/LHlukUEcXu — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 4, 2026

وبنهاية التجربة السعودية، يطرح مستقبل محرز الاحترافي غموضاً كبيرة، فمع تقدمه في السن، يبدو من الصعب انتقاله إلى فريق سعودي آخر، كما أن كل الفرق القوية تملك لاعبين في مركزه، ما يجعل من الصعب عليه أن يعثر على عرض يضمن له تحدياً رياضياً مثيراً في مسيرته. كما أن العودة إلى الدوريات العربية تبدو مستبعدة نسبياً.

إضافة إلى ذلك، فإن عدداً قليلاً من اللاعبين الذين خاضوا تجربة سعودية حصلوا على عروض للعودة إلى أوروبا، خاصة الذين تقدموا في السن، ومع ارتفاع راتب لاعب ليستر سيتي سابقاً، سيكون من الصعب عليه قبول أي عرض بعدما عاش المجد، خاصة مع مانشستر سيتي الذي تألق معه بشكل كبير، والدوري الوحيد الذي يُقبل على التعاقد مع لاعبين تقدموا في السن هو الدوري الإيطالي.

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وقد ينضمّ محرز إلى كوكبة النجوم الذين التحقوا بالدوري الأميركي، وآخرهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ودّع الملاعب الأوروبية إثر نهاية تجربته مع نادي برشلونة، ويفتح الدوري الأميركي أبوابه في السنوات الأخيرة للاعبين تقدموا في السن ويقدمون مستويات جيدة بما أن التنافس لا يبدو قوياً مثل ما هو الأمر في ملاعب أوروبا. وكان محرز قد أعلن اعتزال اللعب دولياً منذ أيام قليلة بعد خروج منتخب الجزائر من دور الـ32 في كأس العالم 2026، وهو أمر يحفز الفرق على التعاقد معه لأنه لن يكون مجبراً على السفر باستمرار، إضافة إلى أنه لن يغيب مطولاً بسبب كأس أمم أفريقيا.