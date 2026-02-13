- تألق رياض محرز مع الأهلي السعودي بعد كأس أمم أفريقيا، حيث ساهم في تحقيق انتصارات مهمة، بما في ذلك الفوز على الشباب بنتيجة (5-2)، مما يعكس أهميته في الفريق. - منذ عودته، لم يخسر الأهلي أي مباراة، حيث ساهم محرز في صناعة ثلاثة أهداف وتسجيل هدفين، مما يعكس مهاراته في اللحظات الحاسمة. - يسعى محرز لاستعادة مستوياته السابقة، مما يعزز فرص الأهلي في المنافسة على الدوري السعودي، وسط اشتعال المنافسة بين الأندية.

أظهر نجم منتخب الجزائر لكرة القدم رياض محرز (34 عاماً) شخصية قوية في المباريات التي أعقبت مشاركته مع "الخضر" في كأس أمم أفريقيا في المغرب خلال الشهر الماضي. فرغم صدمة وداع البطولة منذ ربع النهائي أمام نيجيريا بعرض مُخيّب في لقاء كان خلاله محرز غير موفق، فإن المباريات الأخيرة التي شارك فيها مع فريقه الأهلي السعودي، كان خلالها الجناح الجزائري متألقاً، وخاصة عبر صناعة الأهداف التي تعتبر نقطة قوته الأساسية طوال مسيرته الاحترافية.

وقاد محرز فريقه الأهلي إلى تخطي عقبة الشباب، اليوم الجمعة، بانتصار عريض استقرّ في النهاية على نتيجة (5ـ2)، في الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما سجل الجزائري هدفاً وصنع آخر، وهي من المناسبات القليلة في الدوري التي يترك خلالها نجم مانشستر سيتي سابقاً بصمته صناعة وتسجيلاً في لقاء واحد، مثبتاً أهميته في حسابات فريقه الذي أصبح يُنافس على العديد من البطولات، بحثاً عن تأكيد تتويجه بدوري أبطال آسيا في العام الماضي، وهو إنجاز تاريخي في مسيرة الفريق، إذ رفع الأهلي بعد هذا الانتصار رصيده إلى 50 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

ومنذ عودة الجزائري من كأس أمم أفريقيا، لم يخسر الأهلي أي مباراة في مختلف المسابقات بحضور نجمه الأول، مُحققاً سبعة انتصارات وتعادلين، وترك رياض محرز بصمته بصناعة ثلاثة أهداف وتسجيل هدفين، حيث أظهر "الأسيست" الذي قدمه إلى العاجي فرانك كيسي أمام الشباب مهارات قائد "الخضر"، الذي أبدع في إيصال الكرة إلى لاعب الوسط الذي كان مندفعاً، والتمريرة التي قدمها الجزائري كانت مميزة، ما جعل زميله يسجل هدفاً من دون صعوبة. وبات محرز ينافس نفسه في اللقطات المميزة في صناعة الأهداف، ذلك أنّه خلال مواجهة الاتفاق، تألق بشكل لافتٍ في لقطة الهدف الأول لفريقه، بعد ترويض عالمي للكرة سحر به الجميع قبل تمريرها بشكل مثالي.

ومن الواضح أن لاعب الأهلي مصرّ على التألق والتعويض، وراغب في قيادة الفريق إلى حصد أفضل النتائج، وهو يُنافس نفسه على الوصول إلى مستوياته السابقة مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي، حيث بات لاعباً حاسماً، وهو ما يفسر عودة الأهلي في سباق المنافسة على التتويج بالدوري المحلي، إذ يقدم الفريق مستويات جيدة، ومساهمة اللاعب الجزائري أصبحت واضحة، ولا يُمكن الاستغناء عنه.

وفي إطار منافسات الدوري السعودي، غابت أهداف الفرنسي كريم بنزيمة عن فريق الهلال المنتصر بنتيجة (2ـ0) على الاتفاق. ورغم أنه لعب أساسياً، فإن لاعب نادي الاتحاد سابقاً لم يقدر على هزّ الشباك هذه المرة، وذلك بعد تسجيل "هاتريك" في ظهوره السابق. ومن الواضح أن السباق سيكون مشتعلاً في الموسم الحالي في الدوري السعودي بالنظر إلى التقارب في الترتيب بين مختلف الأندية.