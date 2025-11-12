محرز يتأخر عن منتخب الجزائر لأسباب عائلية.. وبيتكوفيتش يتخذ موقفه

- تأخر رياض محرز عن معسكر منتخب الجزائر في جدة بسبب ولادة طفله الجديد، وحصل على ترخيص استثنائي من المدرب فلاديمير بيتكوفيتش للالتحاق المتأخر، مما أثار جدلاً حول صرامة المدرب. - رغم غيابه عن الصور الرسمية، ظهر محرز في التدريبات عشية مواجهة زيمبابوي، مما أنهى التكهنات حول تأخره، وأكد أن غيابه كان لأسباب إنسانية بإذن رسمي. - معسكر جدة شهد غياب عدة لاعبين بسبب الإصابات، مما يتيح فرصة لتجربة لاعبين جدد مثل أنيس حاج موسى وإيلان قبال في المباريات الودية.

تأخّر نجم الأهلي السعودي، رياض محرز (34 عاماً)، عن الالتحاق بمعسكر منتخب الجزائر المقام في مدينة جدة، والذي انطلق أول أمس الاثنين، استعداداً لخوض مباراتين وديتين ضد زيمبابوي والسعودية يومي الخميس والثلاثاء المقبلين. وجاء هذا الغياب في وقت شهد فيه المعسكر انسحابات عديدة بسبب الإصابات، لكنّ تأخّر القائد التاريخي لـ"الخضر" أثار الكثير من الجدل بين الجماهير والمتابعين.

وأفاد مصدر في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، بأنّ تأخّر محرز يعود إلى ظرف عائلي طارئ تمثّل بولادة طفله الجديد من زوجته البريطانية تايلور وارد، وهو ما جعله يطلب من المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) ترخيصاً استثنائياً بالالتحاق المتأخر، وهي موافقة تلقّاها مباشرة من الأخير الذي تفهّم الموقف. كذلك أوضح المصدر أن بيتكوفيتش لا يعتزم إشراك محرز أساسياً ضد زيمبابوي، بل يُفكّر في منحه راحة إضافية، قبل أن يستعيد مكانه في اللقاء الثاني أمام السعودية.

ورغم غيابه عن الصور الرسمية، التي نشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم منذ انطلاق المعسكر، إلا أن نجم الأهلي السعودي ظهر، اليوم الأربعاء، في مركز التدريبات بجدة، عشية المواجهة الأولى ضد زيمبابوي، لتُطوى بذلك صفحة التكهنات التي أثيرت بشأن تأخره. وكان بيتكوفيتش قد شدّد، في وقت سابق، على ضرورة التحاق جميع العناصر بالمعسكر في موعد أقصاه يوم الاثنين، بعد أن خصص الاتحاد الجزائري لكرة القدم طائرة خاصة لنقل اللاعبين من الجزائر إلى جدة.

غير أن غياب محرز عن اليومين الأولين فتح باب الانتقادات حول صرامة المدرب، ومدى انطباقها بالتساوي على جميع اللاعبين. وتحدّثت بعض التعليقات عن "معاملة خاصة" تجاه قائد المنتخب، ولا سيما بعد واقعة استبعاد لاعب باير ليفركوزن الألماني، إبراهيم مازة، سابقاً بسبب تأخره عن التجمع في سبتمبر/ أيلول الماضي. إلا أنّ مصدر "العربي الجديد" شدّد على أن الحالة مختلفة تماماً، لأن محرز لم يكن موجوداً في السعودية أصلاً، بعد أن سافر إلى لندن مباشرة عقب مباراة فريقه الأهلي ضد الاتحاد، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، وهي المواجهة التي سجّل فيها الهدف الوحيد لفريقه، قبل أن يطير سريعاً إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور ولادة طفله، و"بذلك يتبيّن أن التأخر لا علاقة له بأي خلاف أو تقصير، بل هو أمر إنساني طبيعي حصل بإذن رسمي، حيث أبلغ اللاعب الجهاز الفني بكل تفاصيله، ووعد بالالتحاق بالمجموعة فور انتهاء الظرف العائلي".

وتُعد مواجهة زيمبابوي مناسبة لتجربة عناصر لم تتح لها فرص كثيرة في الفترة الماضية، بسبب الاعتماد المفرط من قِبل المدرب بيتكوفيتش على محرز، ما يعني إمكانية رؤية نجم فاينورد الهولندي، أنيس حاج موسى، وجناح راسينغ باريس إف سي الفرنسي، إيلان قبال، لوقت أطول، وهما اللذان يطمحان إلى إقناع المدرب بالحصول على مكان دائم في التشكيلة.

ويُذكر أن معسكر جدة شهد غياب عدد من الركائز بداعي الإصابة، أبرزهم مدافع الترجي التونسي، محمد توقاي، ولاعب بوروسيا دورتموند الألماني، رامي بن سبعيني، ولاعب وسط آينتراخت فرانكفورت الألماني، فارس شايبي، إضافة إلى حارس غرناطة الإسباني، لوكا زيدان، الذي عُوِّض بحارس شباب قسنطينة، زكريا بوحلفاية.