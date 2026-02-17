محرز ونجوم الأهلي يترجمون التضامن إلى مبادرة رمضانية

- شارك نجوم نادي الأهلي السعودي، بقيادة رياض محرز، في مبادرة إنسانية لتجهيز 400 سلة غذائية خلال 15 ساعة عمل، تحت شعار "مع بعض نقدر نسوي فرق"، بمشاركة 40 متطوعاً و2982 متبرعاً. - المبادرة شهدت حضور المدافع التركي ميريح ديميرال والحارس السنغالي إدوارد ميندي، الذين أكدوا على أهمية المبادرة في شهر رمضان المبارك، واعتبروها درساً قيّماً لأبنائهم. - سلال رمضان تحتوي على مواد غذائية أساسية، وتهدف لتخفيف العبء عن الأسر المحتاجة، وتُنظَّم غالباً من قبل جمعيات خيرية وأندية رياضية.

شاركت مجموعة من نجوم نادي الأهلي السعودي، تقدمها الجزائري رياض محرز (34 عاماً)، في تجهيز سلال رمضان، في مبادرة إنسانية سبقت انطلاق الشهر الفضيل.

وتحت شعار "مع بعض نقدر نسوي فرق"، نشرت الحسابات الرسمية لبطل دوري أبطال آسيا للنخبة، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، كشف تفاصيل المبادرة التي شهدت تجهيز 400 سلة غذائية في 15 ساعة عمل، بحضور المدافع التركي ميريح ديميرال، الذي أكد على أهمية المبادرة، لما يعينه شهر رمضان المبارك للمسلمين، فيما شدد الحارس السنغالي إدوارد ميندي على أن المبادرة تمثل له الكثير، معتبراً أنها درس لتعليم أبنائه.

وشارك في المبادرة، التي ضمت 40 متطوعاً مع 2982 متبرعاً، لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، ومدرب الفريق الألماني ماتياس يايسله، الذي حرص على توجيه رسالة قال فيها: "رمضان كريم لكل أهلاوي. مبارك عليكم الشهر الكريم".

وسلال رمضان هي مساعدات غذائية تُقدَّم للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان، وتحتوي على مواد أساسية مثل الأرز والزيت والسكر والطحين والتمر وغيرها من الاحتياجات اليومية. الهدف منها تخفيف العبء عن العائلات ومساعدتها على توفير احتياجات الشهر، وغالباً ما تُنظَّم هذه المبادرات من جمعيات خيرية، مؤسسات إنسانية، أندية رياضية، ويتم توزيعها قبل شهر رمضان أو في بدايته.