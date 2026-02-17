محرز ونجوم الأهلي يترجمون التضامن إلى مبادرة رمضانية

بعيدا عن الملاعب
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
17 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 23:33 (توقيت القدس)
محرز شارك في المبادرة رفقة نجوم الأهلي (الأهلي/إكس)
محرز شارك في المبادرة برفقة نجوم الأهلي (الأهلي/إكس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- شارك نجوم نادي الأهلي السعودي، بقيادة رياض محرز، في مبادرة إنسانية لتجهيز 400 سلة غذائية خلال 15 ساعة عمل، تحت شعار "مع بعض نقدر نسوي فرق"، بمشاركة 40 متطوعاً و2982 متبرعاً.

- المبادرة شهدت حضور المدافع التركي ميريح ديميرال والحارس السنغالي إدوارد ميندي، الذين أكدوا على أهمية المبادرة في شهر رمضان المبارك، واعتبروها درساً قيّماً لأبنائهم.

- سلال رمضان تحتوي على مواد غذائية أساسية، وتهدف لتخفيف العبء عن الأسر المحتاجة، وتُنظَّم غالباً من قبل جمعيات خيرية وأندية رياضية.

شاركت مجموعة من نجوم نادي الأهلي السعودي، تقدمها الجزائري رياض محرز (34 عاماً)، في تجهيز سلال رمضان، في مبادرة إنسانية سبقت انطلاق الشهر الفضيل.

وتحت شعار "مع بعض نقدر نسوي فرق"، نشرت الحسابات الرسمية لبطل دوري أبطال آسيا للنخبة، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، كشف تفاصيل المبادرة التي شهدت تجهيز 400 سلة غذائية في 15 ساعة عمل، بحضور المدافع التركي ميريح ديميرال، الذي أكد على أهمية المبادرة، لما يعينه شهر رمضان المبارك للمسلمين، فيما شدد الحارس السنغالي إدوارد ميندي على أن المبادرة تمثل له الكثير، معتبراً أنها درس لتعليم أبنائه.

وشارك في المبادرة، التي ضمت 40 متطوعاً مع 2982 متبرعاً، لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، ومدرب الفريق الألماني ماتياس يايسله، الذي حرص على توجيه رسالة قال فيها: "رمضان كريم لكل أهلاوي. مبارك عليكم الشهر الكريم".

محرز في ساحة إس إتش جي أرينا في 13 فبراير 2026 (ياسر بخش/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

محرز يتفوق على نفسه بصناعة الأهداف.. ملك "الأسيست" يسحر مشجعي الأهلي

وسلال رمضان هي مساعدات غذائية تُقدَّم للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان، وتحتوي على مواد أساسية مثل الأرز والزيت والسكر والطحين والتمر وغيرها من الاحتياجات اليومية. الهدف منها تخفيف العبء عن العائلات ومساعدتها على توفير احتياجات الشهر، وغالباً ما تُنظَّم هذه المبادرات من جمعيات خيرية، مؤسسات إنسانية، أندية رياضية، ويتم توزيعها قبل شهر رمضان أو في بدايته.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
ينشط العديد من اللاعبين المسلمين في صفوف أندية أوروبية (ثورت ثانيرات/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

الأندية الأوروبية تبارك حلول شهر رمضان مستخدمة الذكاء الاصطناعي

من لقاء غلطة سراي ويوفنتوس علي سامي ين سبور،17 فبراير 2026 (بوراك كارا/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

غلطة سراي يُعاقب يوفنتوس بنجوم الكالتشيو السابقين

لاعبو نادي الاتحاد السعودي خلال مباراة السد، 17 فبراير 2026 (إكس/حساب النادي)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

النصيري وعوار يتألقان في نخبة آسيا بليلة وداع الغرافة