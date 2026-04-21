محرز وطموحاته مع الأهلي... تصريحات تعكس شخصية البطل

- رياض محرز، نجم منتخب الجزائر ونادي الأهلي السعودي، أثار الجدل بتصريحاته حول أهمية دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً على قوة المنافسة وعدم مقارنتها بأي بطولة أخرى، مع إيمانه بقدرة الأهلي على الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي. - محرز تعهد بالبقاء مع الأهلي حتى 2026، مشيراً إلى رغبته في الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة، مما يضمن للأهلي التأهل لكأس العالم للأندية. - ساهم محرز في وصول الأهلي لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على فيسيل كوبي الياباني، وأظهر مهاراته بتسجيل هدف رائع أُلغي بداعي التسلل.

أثار نجم منتخب الجزائر ونادي الأهلي السعودي، رياض محرز (35 عاماً)، الكثير من الجدل في الموسم الماضي، بعد تصريحاته المثيرة، بعد مساهمته في قيادة فريق "الراقي" نحو تحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قدّم وعداً أمام جماهير الفريق خلال الاحتفالات.

وقال رياض محرز في تصريحاته، بعد حسم لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي، إن المسابقة القارية لا يجب مقارنتها مع أي منافسة في العالم، بسبب كثرة الأندية المشاركة فيها، بالإضافة إلى قوة المواجهات التي تجمع فرق الغرب مع الشرق في المراحل الإقصائية، لكن ذلك لا يعني عدم قدرة الأهلي على حسم اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي.

وتعود تصريحات محرز إلى الظهور مرة أخرى، لأن النجم الجزائري أظهر إيماناً حقيقاً، على قدرة ناديه الأهلي في حسم لقب بطولة دوري أبطال أسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، بعدما اعتبر قائد "محاربي الصحراء"، أن مهمته مع "الراقي"، هي اللعب بشكل جدي في جميع المسابقات، والصعود إلى منصة التتويج، لكن الأهم بالنسبة له، هو البطولة القارية، التي لها طعم خاص لا يشعر بقيمته سوى من رفع الكأس الخاص بها.

وتعهد محرز بمواصلة رحلته مع نادي الأهلي السعودي، حتى نهاية عقده في صيف عام 2026، لأنه يريد المساهمة في حصد لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث عبّر عن رغبته في إبقاء الكأس بمدينة جدة للعام الثاني على التوالي، ما يعني أن "الراقي" ضمن خطف مقعد مؤهل إلى بطولة كأس العالم للأندية القادمة، بالإضافة إلى المشاركة في النسخة القادمة، من دون الحاجة إلى ذلك، عن طريق مركزه في الدوري السعودي.

وتعكس تصريحات محرز عقلية النجم الجزائري، الذي ساهم للعام الثاني على التوالي، في إيصال ناديه الأهلي السعودي إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد المرور من عقبة فريق فيسيل كوبي الياباني، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة القارية، لكن المثير في هذه المباراة، ما فعله قائد "محاربي الصحراء"، عندما استلم الكرة بطريقة رائعة، وأحرز هدفاً ثالثاً لـ"الراقي"، لكن الحكم المساعد رفع رايته، بسبب وجود حالة تسلل.