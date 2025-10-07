محرز وبلايلي يردان الاعتبار إلى مسنّ جزائري بعد واقعة المطار

- أثار مقطع فيديو في مطار هواري بومدين جدلاً واسعاً، حيث أظهر تصرفاً غير لائق من أحد عناصر الأمن تجاه مواطن جزائري مسنّ حاول التقاط صورة مع رياض محرز، مما أثار تعاطفاً كبيراً من الجزائريين. - تفاعل رياض محرز ويوسف بلايلي مع الواقعة، حيث عبّرا عن تضامنهما مع الرجل المسنّ ودعواه لالتقاط الصور بحرية، مما لاقى إشادة كبيرة من الجماهير الجزائرية. - يستعد منتخب الجزائر لمواجهتي الصومال وأوغندا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يحتاج "الخُضر" إلى ثلاث نقاط لضمان التأهل.

أثارت واقعة إنسانية حدثت في مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، مساء الاثنين، جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول مقطع فيديو أظهر تصرفاً غير لائق من أحد عناصر الأمن تجاه مواطن جزائري مسنّ، كان يحاول التقاط صورة تذكارية مع نجم الأهلي السعودي وقائد منتخب الجزائر، رياض محرز (34 عاماً)، الذي وصل إلى البلاد، للالتحاق بمعسكر "الخُضر".

وحسب الفيديو المنتشر على نطاق واسع، فقد حاول المُسنّ الجزائري الاقتراب من رياض محرز، لالتقاط صورة تذكارية، قبل أن يتدخل أحد أفراد الأمن ويمنعه بطريقة وُصفت بالمهينة، مستخدماً عبارات مسيئة تجاه الرجل، الذي لم يُظهر أي تصرف مشين، وهو ما أثار تعاطفاً كبيراً من الجزائريين، الذين اعتبروا أن ما حدث إساءة في حق أحد مشجعي "محاربي الصحراء".

وسارع رياض محرز إلى التفاعل مع الفيديو، بعد انتشاره الواسع، إذ نشر مقطعاً عبر حساباته الرسمية، برفقة زميله في منتخب الجزائر، نجم الترجي التونسي يوسف بلايلي (33 عاماً)، من مركز المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، عبّرا فيه عن تضامنهما مع الرجل المسنّ، وقاما بدعوته إلى الحضور من أجل التقاط الصور معه بكل حرية. وقال محرز في المقطع: "السلام عليكم حاج، تعال وخذ صوراً معنا في أي وقت"، فيما وجّه بلايلي بدوره رسالة مؤثرة قال فيها: "مرحباً بك يا حاج في أي وقت، هذا رياض يرحب بك، وإن شاء الله التأهل".

ولاقت هذه الخطوة إشادة كبيرة من الجماهير الجزائرية، التي اعتبرتها درساً في التواضع والإنسانية من نجمين كبيرين في منتخب "الخُضر"، بعدما وجها رسالة واضحة ضد التصرفات المتعجرفة، التي تُسيء لصورة البلاد ولعلاقة اللاعبين بمحبيهم. كما دعا كثيرون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة تكريم هذا المشجع البسيط في مركز سيدي موسى، وردّ اعتباره لما تعرّض له من إهانة داخل المطار.

يُذكر أن منتخب الجزائر دخل معسكره الإعدادي، أمس الاثنين، استعداداً لمواجهتي الصومال وأوغندا، المقررتين يومي التاسع والـ14 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ يحتاج "الخُضر" إلى ثلاث نقاط فقط، لضمان التأهل إلى نهائيات المونديال، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.