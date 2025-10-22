- تعرض رياض محرز لانتقادات من محمد نور بعد مباراة الأهلي ضد الغرافة، حيث اعتبر نور أن محرز يفتقر للروح القتالية ولا يظهر إبداعه إلا عندما يكون الفريق متقدماً. - رغم مساهماته في تأهل الجزائر لكأس العالم 2026، تواصلت الانتقادات حول تراجع أدائه البدني، مع دعوات لإعطاء الفرصة للاعبين الشباب مثل أنيس حاج موسى وإيلان قبال. - محرز لم يتكيف بعد مع إيقاع الدوري السعودي، رغم أرقامه المميزة، حيث سجل 31 هدفاً وقدم 38 تمريرة حاسمة في 90 مباراة مع الأهلي.

تعرّض النجم الجزائري وقائد نادي الأهلي السعودي، رياض محرز (34 عاماً) لموجة جديدة من الانتقادات، جاءت هذه المرة من أحد أبرز رموز الكرة السعودية ونادي الاتحاد سابقاً، محمد نور (47 عاماً)، الذي وجّه إليه ملاحظات حادة بعد مواجهة الغرافة القطري، أمس الاثنين، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورغم فوز الأهلي برباعية نظيفة وتقديم محرز تمريرة حاسمة في الهدف الثالث لزميله العاجي فرانك كيسيه، اعتبر محمد نور أن أداء رياض محرز لم يكن مقنعاً من جانب الروح القتالية والمردود الجماعي، وقال نور خلال تحليله للمباراة في برنامج "دورينا غير"، الذي يبث على القناة السعودية المحلية، إن " محرز لا يقاتل على الكرة في بعض المباريات، ولا يُظهر إبداعه إلا عندما يكون فريقه متقدماً"، مضيفاً أن الأهلي في حاجة إلى نسخة أكثر تأثيراً من نجمه الكبير في اللحظات الصعبة والمباريات المغلقة.

وفتحت تصريحات محمد نور من جديد ملف محرز المثير للجدل بين جماهير الأهلي والمنتخب الجزائري على حدّ سواء، إذ لم تتوقف الانتقادات في الجزائر بدورها حول تراجع أدائه البدني وافتقاده الحيوية التي ميّزت سنواته مع مانشستر سيتي الإنكليزي، فحتى بعد مساهمته في تأهل "الخضر" إلى كأس العالم 2026 بتسجيله هدفاً وتمريرتين حاسمتين في مواجهة الصومال الماضية، ظلّت الجماهير تُحمّل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) مسؤولية "الثقة المفرطة" التي يمنحها له على حساب أسماء شابة متألقة، مثل نجم فاينورد روتردام الهولندي، أنيس حاج موسى (23 عاماً)، وجناح باريس إف سي، إيلان قبال (27 عاماً)، وأيضاً موهبة شتوتغارت الألماني، بدر الدين بوعناني (20 عاماً).

ويجمع كثير من المراقبين على أن محرز لم يتكيّف بعدُ كلياً مع إيقاع الدوري السعودي، الذي يختلف عن وتيرة المباريات في أوروبا، وهو ما جعل أداءه يبدو أقل حدة رغم حفاظه على بعض الأرقام اللافتة. فحسب موقع سوفا سكور، خاض النجم الجزائري مباراته رقم 90 بقميص الأهلي في جميع المسابقات، مسجلاً 31 هدفاً ومقدماً 38 تمريرة حاسمة، بمعدل مساهمة كل 113 دقيقة، أي ما مجموعه 69 إسهاماً تهديفياً منذ انضمامه إلى الفريق صيف 2023.

كما تُظهر البيانات أن محرز يُعدّ أسرع لاعب في تاريخ الأهلي يصل إلى 20 مساهمة تهديفية في دوري أبطال آسيا، متفوقاً على الرقم السابق الذي كان يحمله النجم السوري عمر السومة (36 عاماً)، هذه الأرقام وإن كانت تضعه بين أكثر اللاعبين تأثيراً في صفوف "الراقي"، إلا أن محرز أمسى مطالباً بالرد على كل تلك الانتقادات داخل المستطيل الأخضر، سواء بألوان الأهلي أو مع منتخب بلاده، المقبل على تحديات هامة على المدى القريب، أبرزها نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب.