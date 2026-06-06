محرز في مواجهة الانتقادات ونجم جزائري سابق يكشف وصفة تألقه

- انتقد كريم مطمور رياض محرز، مشيرًا إلى تراجع لياقته البدنية وعدم قدرته على المراوغة كما كان سابقًا، مما يؤثر على أدائه في المباريات الأخيرة. - رغم الانتقادات، يرى مطمور أن محرز يمكن أن يكون له دور تكتيكي مهم إذا تم توظيفه في مركز مختلف عن الجناح الأيمن، لكن من غير المرجح أن يغير المدرب مركزه في كأس العالم. - أداء محرز غير الموفق في المباريات الأخيرة، خاصة ضد هولندا، أثار الانتقادات، بينما أظهر البديلون أداءً مميزًا، مما زاد من المنافسة على مركزه الأساسي.

انتقد نجم منتخب الجزائر سابقاً كريم مطمور (40 عاماً) قائد "الخضر" رياض محرز (35 عاماً)، وذلك قبل أيام من انطلاق مشاركة المنتخب العربي في كأس العالم 2026، حيث ستنافس الجزائر خلال الدور الأول في مجموعة تضمّ منتخبات: الأرجنتين حامل اللقب، والأردن وصيف بطل آسيا، والنمسا، في مجموعة تبدو صعبة، وتتطلب من منتخب الجزائر جهوزية عالية لتخطي الدور الأول من البطولة.

ونقل موقع "فوتبول 365" الفرنسي، السبت، تصريحات مطمور خلال حضوره في برنامج إذاعي في فرنسا، حيث قال عن محرز ومستواه في المباريات الأخيرة: "مع الأسلوب الذي يستخدمه المدرب (فلاديمير بيتكوفيتش)، يحتاج (رياض محرز) إلى لياقة بدنية عالية، ومحرز لم يعد يمتلك الكثير منها؛ فهو لم يعد يراوغ للأمام كما كان يفعل ذلك سابقاً". ومع ذلك، فقد فتح اللاعب الجزائري السابق آفاقاً تكتيكية جديدة وقال: "سيظل أداؤه مثيراً للاهتمام إذا وظّفه بيتكوفيتش بشكل مختلف، في مركز آخر غير الجناح الأيمن". ومن المستبعد أن يقوم المدرب السويسري باستبدال مركز محرز خلال كأس العالم، لأن هذه المجازفة لا تخدم كثيراً المنتخب الجزائري، إضافة إلى وجود أسماء قوية في مختلف المراكز الهجومية.

كرة عربية الحاج موسى يرسم لوحة انتصار الجزائر على هولندا وزيدان يخطف الأضواء

وشارك محرز أساسياً في المباريات الأخيرة مع منتخب بلاده، غير أنه لم يكن موفقاً خاصة في مواجهة هولندا ودياً منذ أيام قليلة، فقد غابت بصمته بشكل واضح، مثل ما كان يفعل سابقاً. في الأثناء، فإن استبداله في الشوط الثاني منح "الخضر" دفعاً قوياً، وسجل البديل أنيس الحاج موسى هدفاً مميزاً. وقد لاحقت الانتقادات لاعب الأهلي السعودي في الأشهر الأخيرة مع صعود أسهم لاعبين واعدين ينافسونه على اللعب أساسياً، وفي العديد من المناسبات يتحسن أداء "الخضر" بعد استبدال نجم كأس أفريقيا 2019.