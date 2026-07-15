محاولة سطو على منزل يامال بينما كان يقود إسبانيا

- فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقاً بعد محاولة سرقة منزل النجم لامين يامال في برشلونة، عقب فوز "لاروخا" على فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026. - وقعت محاولة السرقة في الرابعة فجراً، حيث تسلل شخصان ملثمان إلى المنزل، لكنهما هربا بعد مواجهة حراس الأمن. - المنزل محصن جيداً، حيث كان ملكاً لجيرارد بيكيه سابقاً، وتواصل الفريق الأمني مع الشرطة التي بدأت التحقيقات للقبض على اللصوص.

فتحت الشرطة الإسبانية في مدينة برشلونة تحقيقاً رسمياً، بعدما استهدف منزل النجم لامين يامال (19 عاماً)، في محاولة لسرقته عقب ساعات قليلة من المواجهة التي انتصر فيها "لاروخا" على فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة "لا فانغوارديا" الكتالونية أن استهداف منزل لامين يامال حدث فجر اليوم الأربعاء، بعد ساعات قليلة من الفوز على منتخب فرنسا في نصف نهائي مونديال 2026، حيث وقعت المحاولة في إحدى ضواحي مدينة برشلونة، عندما قام شخصان ملثمان بتسلق سور المنزل، لكنهما فرا هاربين مباشرة بعد أن فوجئا بوجود حراس الأمن الخاص.

ووقعت محاولة السرقة في تمام الساعة الرابعة فجر الأربعاء بتوقيت إسبانيا، بعد ساعات قليلة من انتهاء المباراة التي شهدت فوز رفاق لامين يامال على منتخب فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، حيث قام الفريق الأمني الخاص بموهبة نادي برشلونة بالتواصل مباشرة مع الشرطة المحلية، التي جاءت إلى عين المكان وقامت بفتح تحقيق رسمي على الفور بعد فرار اللصين.

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ولم يستطع اللصوص سرقة منزل لامين يامال لأنه محصن بشكل كبير، وبخاصة أنه كان مُلكاً لمدافع برشلونة السابق جيرارد بيكيه، الذي كان يعيش مع المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا قبل انفصالهما، لكن القضية أصبحت في عهدة مكتب التحقيقات لدى الشرطة الإسبانية، الذي سيعمل على الإمساك باللصوص الذين يواصلون حملة سرقة نجوم كرة القدم خلال السنوات الماضية.