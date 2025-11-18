محامي رونالدو السابق متورط في فضيحة كبرى بكرة القدم الإنكليزية

- أوقف القضاء البريطاني المحامي كريس فارنيل، المعروف بعمله مع نجوم كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو، بسبب مخالفات خطيرة لقواعد السلوك المهني، مما يشكل ضربة قوية لمسيرته المهنية. - تورط فارنيل في عمليات لم تستوف المعايير القانونية، بما في ذلك قضايا ضريبية معقدة، مثل قضية تهرب رونالدو الضريبي عام 2017، مما أدى إلى عقوبات على اللاعب. - استمرت التحقيقات لمدة عام، وكشفت تورط فارنيل في عمليات مثيرة للجدل بملكية أندية إنكليزية، مما أدى إلى إيقافه عن ممارسة المحاماة.

أعلن القضاء البريطاني قراراً صارماً يقضي بإيقاف المحامي كريس فارنيل، المعروف بعمله مع نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، إضافة إلى نجم تشلسي ومنتخب الإكوادور مويسيس كايسيدو، في الوقت الحالي، وجاء القرار بعد ثبوت ضلوعه في سوء تصرف مهني وارتكاب مخالفات خطيرة لقواعد السلوك، وفقاً للتحقيقات المطولة التي أجرتها هيئة تنظيم المحامين في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس الاثنين، أن القضاء البريطاني أنهى واحدة من أبرز القضايا القانونية في العقد الأخير بعد إدانة كريس فارنيل، الذي يُعد من أشهر الأسماء في الساحة القانونية الرياضية في إنكلترا، وقد خالف محامي رونالدو السابق قواعد السلوك المهني أثناء ممارسته عمله، وهو الأمر الذي دفع السلطات المختصة إلى إصدار عقوبات تمنعه من الاستمرار في مزاولة المحاماة، ويأتي هذا القرار ليشكل ضربة قوية لمسيرته المهنية، التي كانت مرتبطة بعدد من أكبر اللاعبين والأندية في البريمييرليغ.

وأضافت الصحيفة أنه وفقاً للوثائق التي درستها هيئة تنظيم المحامين، فقد شارك فارنيل في عمليات لم تستوف المعايير القانونية المطلوبة، شملت ملفات حساسة داخل كرة القدم الإنكليزية، واستشارات تتعلق بعقود وصفقات وعمليات ضريبية معقدة لعدد من اللاعبين، ومن أبرز القضايا التي خضعت للتدقيق، القضية الضريبية التي تورط فيها كريستيانو رونالدو عام 2017، إذ تشير التحقيقات إلى أن فارنيل نصح اللاعب بهياكل تجارية للتهرب من الضرائب، ما أدى إلى فرض عقوبة على النجم البرتغالي.

واستمرت عملية التحقيق نحو عام كامل، تضمنت جمع وثائق وشهادات وتقارير داخلية لتحليل ما إذا كان فارنيل يستوفي الشروط اللازمة لتقديم المشورة القانونية للكيانات الرياضية واللاعبين المحترفين، وكشفت القرارات الرسمية أن محامي رونالدو السابق تورط أيضاً في عمليات مرتبطة بملكية أندية إنكليزية أثارت جدلاً واسعاً لدى الهيئات الرقابية بسبب تأثيرها الكبير بإدارة تلك الأندية، وبناءً على مجمل هذه الوقائع، رأت هيئة تنظيم المحامين أن استمراره في المهنة لم يعد ممكناً، ليصدر قرار الإيقاف الذي دخل حيز التنفيذ فور الإخطار الرسمي.

وكان كريس فارنيل واحداً من أبرز المحامين في إنكلترا منذ مطلع الألفية، بعدما عمل مع أسماء لامعة مثل رونالدو خلال حقبته الأولى مع مانشستر يونايتد، والعاجي إريك بايلي، والملاكم البريطاني الشهير تايسون فيوري، كما تولى منصب مدير نادي ويغان أثليتيك عام 2013 في آخر مواسم الفريق بالبريمييرليغ، وربطت تقارير عديدة مكتبه القانوني بمحاولات شراء أندية كبيرة مثل ليدز يونايتد وبيرنلي وسوانزي سيتي. وفي السنوات الأخيرة، لعب دور الوكيل والمستشار لمويسيس كايسيدو، بينما أثارت قضية خروج اللاعب الإكوادوري من وكالته السابقة جدلاً واسعاً، قبل أن تُحسم دون تبعات مؤثرة.