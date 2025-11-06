محاكمة ضخمة في الرياضة اليونانية... تحدٍّ ضد العنف

- أطلقت اليونان محاكمة تاريخية بمشاركة 140 متهماً، بينهم رئيس نادي أولمبياكوس، إيفانجيلوس ماريناكيس، بهدف إنهاء العنف في الملاعب، وسط اهتمام إعلامي واسع واتهامات بتشكيل منظمة إجرامية. - ماريناكيس، رجل أعمال بارز، يواجه اتهامات بدعم مجموعة إجرامية والتحريض على العنف، لكنه ينكر التهم ويصفها بأنها مسيّسة، فيما تستمر المحاكمة المعقدة مع أكثر من 210 شهود. - تصاعدت المخاوف بعد مقتل شرطي في اشتباكات رياضية، مما دفع الاتحاد الأوروبي للضغط على اليونان لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة الملاعب، مع تأكيد السلطات على عدم التسامح مع العنف.

أطلقت اليونان، الأربعاء، محاكمة ضخمة في تاريخها الرياضي، بمشاركة أكثر من 140 متهماً بينهم رئيس نادي أولمبياكوس لكرة القدم، إيفانجيلوس ماريناكيس (58 عاماً)، في قضية تهدف إلى وضع حد لدوامة العنف التي تهز الملاعب منذ سنوات.

وافتتحت السلطات جلسات محاكمة كبيرة وسط اهتمام إعلامي واسع، وفقاً لما نشره موقع بورساروما الفرنسي، الأربعاء، بعدما وجّهت النيابة العامة تهماً بتشكيل منظمة إجرامية والتسبّب بتجاوزات خطرة خلال أحداث رياضية. وأنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن الملفّ يفتقر إلى الأدلة، وأن الهدف منه سياسي بحت أكثر منه قضائياً.

وواجه ماريناكيس، وهو رجل أعمال نافذ في مجالي النقل البحري والإعلام ومالك نادي نوتنغهام فورست الإنكليزي، اتهامات بدعم المجموعة الإجرامية المفترضة بين عامي 2019 و2024، وبالتحريض على العنف عبر تصريحات علنية، وردّ على الاتهامات بوصفها باطلة ومسيّسة، فيما شدّد محاموه على أن لا صلة له بالأحداث الميدانية التي تسببت بالتحقيق.

واستمعت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إلى قائمة طويلة من الأسماء، ضمّت أكثر من 210 شهود، قبل أن تُقرّر تأجيل الجلسات إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني لمواصلة الإجراءات. وتوقّع المحامون أن يستمرّ المسار القضائي لأكثر من عام بسبب تعقيدات القضية وكثرة الأطراف المعنية.

وشهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من المواجهات الدامية بين المشجعين المتعصبين والشرطة، خصوصاً عند مباريات القمة بين أولمبياكوس وباناثينايكوس. وتصاعدت المخاوف بعد مقتل الشرطي جورج لينغيريديس عام 2023 إثر إصابته بألعاب نارية مضيئة خلال اشتباكات عنيفة خارج مباراة كرة طائرة نسائية، وهو حادث هزّ الرأي العام وأجّج الجدل حول فشل السلطات في ردع التطرف الكروي.

ودفع تكرار هذه الأحداث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى الضغط على الحكومة اليونانية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة الملاعب وحماية الرياضيين والجماهير. ومع افتتاح هذه المحاكمة الكبرى، تراهن السلطات على توجيه رسالة حازمة مفادها أن العنف في الرياضة لن يبقى بلا عقاب، وأن اللعبة الشعبية الأولى في البلاد يجب أن تعود إلى مبادئها الحقيقية.