مجيد بوقرة مدرباً لمنتخب لبنان... مدرسة جزائرية من أجل الإنجازات

- أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن تعيين الجزائري مجيد بوقرة مدرباً لمنتخب لبنان، بعد مفاوضات طويلة وصعبة، ليبدأ رحلة جديدة مع مدرب مميز قاد منتخب الجزائر لتحقيق لقب كأس العرب 2021. - يتمتع بوقرة بخبرة تدريبية واسعة، حيث درب أندية في الدوري القطري وقاد منتخب الجزائر للمحليين، وحقق إنجازات بارزة مثل التتويج بكأس العرب 2021 وحلوله وصيفاً في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2022. - يهدف بوقرة إلى استعادة مستوى منتخب لبنان وتطوير اللاعبين، مع التركيز على استقدام المحترفين من الخارج للمنافسة في البطولات القارية مثل كأس آسيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعيين الجزائري، مجيد بوقرة (43 سنة)، مدرباً لـمنتخب لبنان في الفترة المقبلة من دون الكشف عن تفاصيل العقد، ليبدأ منتخب "رجال الأرز" رحلة جديدة مع مدرب جزائري مميز قاد منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العرب 2021.

وجاء في بيان رسمي للاتحاد اللبناني لكرة القدم، الأربعاء: "قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم في جلسة اللجنة التنفيذية المنعقدة اليوم تعيين الجزائري مجيد بوقرة مدرباً لمنتخبنا الوطني الأول". ويأتي هذا القرار بعد معلومات حصل عليها "العربي الجديد" عن أنّ نجاح الصفقة واكتمالها جاءا بعد مفاوضات طويلة وصعبة، ليتلقى الاتحاد اللبناني موافقة المدرب الرسمية.

ويملك مجيد بوقرة سيرة تدريبية جيدة، إذ درب أندية في الدوري القطري، كما وقاد منتخب الجزائر للمحليين في الفترة السابقة، وحقق معه لقب بطولة كأس العرب 2021، وسبق له أن احترف في الملاعب الإنكليزية مع أندية شيفيلد يونايتد وتشارلتون أثلتيك، ولعب أيضاً مع نادي رينجرز الاسكتلندي، وخاض في مسيرته لاعباً 191 مباراة سجل فيها عشرة أهداف.

وكان بوقرة حقق إنجازات مع منتخب الجزائر للمحليين، أولاً بتتويجه بلقب بطولة كأس العرب 2021، في قطر، بعدما تفوق على منتخب تونس في المباراة النهائية بهدفين نظيفين، وحل وصيفاً في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين في عام 2022. وسيقود لأول مرة منتخب كرة قدم في قارة آسيا وهو منتخب لبنان، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية.

ويسعى بوقرة لمساعدة منتخب لبنان على استعادة المستوى الذي فقده في السنوات الماضية وتراجع للغاية في كرة القدم الآسيوية، كما وسيسعى لتطوير اللاعبين واستقدام أبرز المحترفين من الخارج، من أجل بناء منتخب لبناني قادر على الظهور بمستوى مميز في البطولات القارية مثل كأس آسيا والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.