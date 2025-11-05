مجموعة استثمارية قطرية تقترب من شراء ناد إسباني

أصبح نادي خيتافي أحد الفرق المُختارة من قِبل شركة جي تي إيه الدولية للاستثمار القابضة، التي يقع مقرها في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن خططها للاستحواذ على أحد أندية الدوري الإسباني، بعدما وصلت المفاوضات إلى مراحلها الأخيرة، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا، يوم الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رئيس الشركة القطرية، الدكتور أمير علي سالمي، يضع اللمسات النهائية مع رئيس نادي خيتافي الإسباني، أنخيل توريس، من أجل الاستحواذ على الفريق، إذ تشمل الاتفاقية المرتقبة حقوق تسمية الملعب الجديد، الذي سيتكمل بناؤه خلال عامين تقريباً، بالإضافة إلى الرعاية الرئيسة لقميص الفريق، واستمرار توريس في منصبه.

وتابعت أن رئيس الشركة القطرية وصف أنخيل توريس بأنه "قائد ذو قيمة عالية"، وأكد استمراره في رئاسة نادي خيتافي، لأنه "أمر أساسي للحفاظ على هويته وعلاقته بالجماهير المخلصة"، ووصف الاتفاقية بأنها "وسيلة للمساهمة في نمو واستقرار الكرة الإسبانية، مع تعزيز الروابط بين الرياضة والأعمال والمجتمع"، مشيراً إلى أن الاستحواذ على الفريق هو جزء من خطة التوسع لشركة جي تي إيه الدولية، التي تعمل في أكثر من خمسين دولة.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن الشركة القطرية تعمل في قطاعات متنوعة، مثل: الطاقة، البنى التحتية، الابتكار، السياحة، النقل، الرعاية الصحية، الزراعة والأمن الغذائي، وأبرمت خلال الفترة الأخيرة عقداً بقيمة ملياري يورو مع إحدى الشركات في فيتنام، بالإضافة إلى التزامها بالمضي قدماً في بناء أكبر مجمع رياضي بشرق آسيا، الذي يقع في فيتنام أيضاً، وتُقدر تكلفته بنحو 4.5 مليارات يورو.