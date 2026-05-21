مجموعات كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر.. مواجهات منتظرة ووجوه جديدة

- أُجريت قرعة كأس العالم تحت 17 عاماً في زيورخ، استعداداً للبطولة التي ستُقام في قطر من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2026، بمشاركة 48 منتخباً، وتُعد هذه النسخة الثانية ضمن خمس نسخ تستضيفها قطر حتى 2029. - تم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، حيث يشارك المنتخب القطري في المجموعة الأولى مع بنما، مصر، واليونان، وتشهد البطولة عودة منتخبات بارزة مثل إيطاليا والبرازيل والمغرب. - ستُقام المباريات في مجمع أسباير زون، وسيستضيف استاد خليفة الدولي المباراة النهائية، ويهدف المنظمون إلى تقديم تجربة استثنائية للاعبين والمشجعين.

سُحبت اليوم الخميس قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً بمدينة زيورخ السويسرية، وذلك تمهيداً لإقامة النسخة المقبلة في دولة قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 13 ديسمبر/ كانون الأول 2026، بمشاركة 48 منتخباً وفقاً للنظام الموسّع الذي طبق للمرة الأولى في بطولة 2025 التي احتضنتها العاصمة الدوحة أيضاً.

وجرى توزيع المنتخبات المتأهلة على 12 مجموعة بواقع أربعة منتخبات في كلّ واحدة، ما يمهّد لنسخة مليئة بالمنافسة والإثارة ضمن ثاني بطولة من أصل خمس نسخ متتالية تستضيفها قطر حتى عام 2029، لتؤكد قدراتها الكبيرة في احتضان الأحداث الكبرى بعد النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية، التي تكللت بإقامة مونديال الرجال عام 2022 على أراضيها، وحققت لقبه الأرجنتين على حساب فرنسا.

وأكد الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 عاماً، جاسم الجاسم، التزام قطر بتقديم نسخة استثنائية جديدة من البطولة العالمية المرموقة، مضيفاً: "صنعت قطر التاريخ العام الماضي باستضافة أول بطولة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بنظام 48 منتخباً، حيث استقبلنا 1008 لاعب ناشئ، فيما حضر أكثر من 197 ألف مشجع 104 مباريات أُقيمت على ثمانية ملاعب ضمن مجمع أسباير زون، في أجواء احتفالية استثنائية. كما اجتمع 130 كشّافاً من أبرز الأندية العالمية لمتابعة الجيل الصاعد من نجوم كرة القدم عن قرب. ونفخر بالدور الذي لعبته نسخة 2025 في إبراز مواهب صاعدة مثل حمزة عبد الكريم، وماتيوس ميدي، وأنيسيو كابرال، وسامويلي إيناسيو".

وأردف في حديثه وفقاً للجنة المنظمة: "هذا العام، نبني على كل ما تعلمناه من نسخة 2025 لتقديم تجربة أكبر وأفضل للاعبين والمشجعين ومجتمع كرة القدم العالمي، ونهنئ جميع المنتخبات المتأهلة، ونتطلع إلى الترحيب بكم في الدوحة".

كرة عالمية أنيسيو كابرال.. حكاية بطل نهائي مونديال الناشئين العاشق لرونالدو

وجاء المنتخب القطري، ممثل البلد المضيف، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بنما، ومصر، واليونان، في الوقت الذي تشهد البطولة فيه عودة عدد من المنتخبات البارزة إلى الدوحة، من بينها منتخب إيطاليا والبرازيل والمغرب ومنتخب اليابان وكذلك السعودية وغيرها من الفرق، بينما تسجل منتخبات مونتينيغرو واليونان ورومانيا وصربيا وفيتنام مشاركتها الأولى في تاريخ البطولة.

ومع تأكيد مشاركة 46 منتخباً من أصل 48، سيتحدد التشكيل النهائي للمنتخبات المشاركة في 23 مايو/ أيار، مع ختام مباريات الملحق في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة في المغرب، وستُمنح البطاقتان المتبقيتان للفائزين في مباراتي الملحق بين منتخبات إثيوبيا وموزمبيق، وأوغندا وغانا.

وتُقام مباريات البطولة في مجمع المنافسات بأسباير زون، حيث سيحظى المشجعون بأجواء مميزة ضمن تجربة كروية متكاملة أشبه بالمهرجان الرياضي، بعدما شكّل نموذج الاستضافة المركزية أحد أبرز مميزات نسخة 2025، إذ أتاح للمشجعين وكشّافي المواهب حضور عدة مباريات يومياً بكل سهولة، حين يستضيف استاد خليفة الدولي يوم 13 ديسمبر النهائي، وذلك تزامناً مع مرور 50 عاماً على افتتاح هذا الصرح العريق (1976)، الذي كان مسرحاً للعديد من الفعاليات الكبرى بينها مباريات مونديال 2022.

قرعة كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر: