متى يمكن أن تلتقي الأرجنتين وألمانيا في مونديال 2026؟

- تأهلت الأرجنتين وألمانيا لصدارة مجموعتيهما في كأس العالم 2026، مما يضمن عدم مواجهتهما إلا في المباراة النهائية إذا استمرتا في النجاح في الأدوار الإقصائية. - تاريخ المواجهات بين الأرجنتين وألمانيا في كأس العالم يشمل ثلاث نهائيات مثيرة، حيث فازت الأرجنتين في 1986، بينما انتصرت ألمانيا في 1990 و2014. - التقاء الأرجنتين وألمانيا في نهائي 2026 سيضيف فصلاً جديداً إلى واحدة من أكبر المنافسات في تاريخ كأس العالم، حيث التقى الفريقان سبع مرات سابقاً.

يترقب عشاق كرة القدم العالمية نهاية الجولة الأخيرة من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/تموز المقبل، خصوصا في ما يتعلق بحسابات المنتخبات الكبيرة المرشحة للذهاب بعيداً وصولاً للمباراة النهائية.

وضمن منتخبا الأرجنتين وألمانيا صدارة مجموعتيهما في كأس العالم 2026، إذ حسم المنتخب الأرجنتيني المركز الأول في المجموعة العاشرة بينما فعلت ألمانيا الأمر ذاته في المجموعة الخامسة، ومع اتضاح معالم طريقهما في الأدوار الإقصائية، بات مؤكداً أن العملاقين لا يمكن أن يلتقيا إلا في المباراة النهائية إذا واصلا مشوارهما بنجاح حتى آخر محطة، وفقاً لقرعة أدوار خروج المغلوب.

وتفتح فكرة مواجهة جديدة بينهما الباب أمام واحدة من أكثر المنافسات ثقلاً في تاريخ كأس العالم، إذ جمعت المنتخبين في محطات صنعت ذكريات لا تُنسى، بينها ثلاث مباريات نهائية حسمت ثلاثة ألقاب عالمية. وكان الموعد الأول في نهائي مونديال المكسيك 1986، عندما قاد دييغو مارادونا الأرجنتين للفوز 3-2، بفضل أهداف خوسيه لويس براون وخورخي فالدانو وخورخي بوروتشاغا، لتتوج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثانية.

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وردت ألمانيا بعد أربعة أعوام في إيطاليا 1990، وفازت 1-0 بركلة جزاء مثيرة للجدل سجلها أندرياس بريمه قبل النهاية بدقائق، في نهائي بقي عالقاً في ذاكرة الكرة الأرجنتينية، بينما كان آخر نهائي جمع المنتخبين في البرازيل عام 2014، حين حسمت ألمانيا اللقب بهدف ماريو غوتزه في الدقيقة 113 من الوقت الإضافي، بعد مباراة متوازنة ومغلقة.

وعلى مستوى مواجهاتهما في المونديال، التقتا سبع مرات: فازت الأرجنتين مرة واحدة، مقابل أربعة انتصارات لألمانيا وتعادلين. وكانت آخر مواجهة بينهما في نهائي 2014، لذلك فإن وصولهما إلى نهائي جديد في نسخة 2026 سيمنح الجماهير فصلاً جديداً من واحدة من أكبر كلاسيكيات كأس العالم.