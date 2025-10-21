مبولحي يُثير جدلاً في الدوري الجزائري: اختفاء مفاجئ وغياب غير مبرّر

- يعيش نادي ترجي مستغانم حالة من الغموض بعد غياب الحارس المخضرم رايس وهاب مبولحي دون توضيح رسمي، مما أثار تساؤلات في الوسط الكروي الجزائري، خاصةً مع مكانته كأحد أبرز الأسماء في تاريخ منتخب "الخُضر". - رغم محاولات الإدارة التواصل معه، لم يشارك مبولحي في التدريبات منذ أسبوعين، مما زاد من حدة الجدل داخل الفريق الذي يعاني في أسفل جدول الترتيب، وأثار استغراب الجماهير الجزائرية. - كان مبولحي يأمل في استعادة لياقته ولفت أنظار مدرب المنتخب الجزائري، لكن غيابه الغامض قد يُنهي مغامرته في الدوري الجزائري ويضع مستقبله على المحك.

يعيش نادي ترجي مستغانم، المنافس في الدوري الجزائري لكرة القدم، حالة من الغموض منذ أيام بعد غياب حارسه المخضرم رايس وهاب مبولحي (39 عاماً)، عن الفريق دون أي توضيح رسمي، في مشهدٍ أربك إدارة النادي وأثار تساؤلات واسعة في الوسط الكروي الجزائري، بالنظر إلى المكانة التي يحظى بها الحارس الدولي السابق، الذي يُعد أحد أبرز الأسماء في تاريخ منتخب "الخُضر".

وحصل "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، على معلومات من مصدره داخل نادي ترجي مستغانم، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، تُفيد بأن مبولحي يواصل الغياب دون مبرر واضح، رغم محاولات الإدارة التواصل معه في الأيام الماضية. وأضاف المصدر أن الحارس لم يُشارك في التدريبات منذ نحو أسبوعين، وهو ما خلق جدلاً داخل الفريق الذي يعيش وضعية حرجة في أسفل جدول الترتيب، وأيضاً وسط الجماهير الجزائرية، التي استغربت تصرف لاعب ذي خبرة دولية كبيرة، ارتدى قميص "الخُضر" في ست بطولات كأس أمم أفريقيا ومونديالين متتاليين.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كان مبولحي قد استهل الموسم بشكل إيجابي، بمشاركته أساسياً في خمس مباريات متتالية، قبل أن يختفي فجأة عقب مواجهة شبيبة القبائل، وأكد مدرب ترجي مستغانم نذير لكناوي، في تصريحات سابقة، أنه منح الحارس ترخيصاً قصيراً للغياب لأسباب عائلية، لكنه لم يعد بعدها إلى التدريبات، مشيراً إلى أنه "لا توجد أي مشكلة معه، غير أنه مطالب باحترام عقده الممتد لموسم واحد". وبدا المدرب نفسه متفاجئاً من اختفاء حارس رين الفرنسي السابق، قائلاً: "إنّ الإدارة هي المعنية بتوضيح الموقف"، فيما تطالب جماهير ترجي مستغانم بتحديد مستقبل اللاعب، الذي كان يُنتظر أن يكون أحد ركائز الفريق وقائده هذا الموسم.

ويُشار إلى أن رايس وهاب مبولحي كان يأمل من خلال انضمامه إلى ترجي مستغانم استعادة لياقته ولفت أنظار مدرب منتخب الجزائر الأول فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، أو حتى مدرب المنتخب الرديف مجيد بوقرة (43 عاماً)، قبل المشاركة المرتقبة في بطولة كأس العرب المقبلة بقطر، لكن غيابه الغامض، بحسب مصادر "العربي الجديد"، قد يُنهي مبكراً مغامرته في الدوري الجزائري، ويضع مستقبله على المحك.