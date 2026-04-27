مبعوث ترامب مجدداً: احتمال مشاركة إيطاليا في المونديال يتجاوز 50%

- أثار باولو زامبولي الجدل بتصريحاته حول احتمال مشاركة إيطاليا في كأس العالم 2026 بدلاً من إيران، مشيراً إلى أن الاحتمال يتجاوز 50% بسبب التوترات الأمنية في الشرق الأوسط. - رغم نفي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نية استبدال إيران بإيطاليا، إلا أن زامبولي أكد على ضرورة مشاركة إيطاليا، مشيراً إلى لقاء مرتقب مع رئيس فيفا جياني إنفانتينو. - واجهت الفكرة معارضة من شخصيات إيطالية بارزة، مؤكدين أن التأهل يجب أن يكون عبر الأداء في الملعب، بينما أبدى البعض استعدادهم لقبول المشاركة إذا عُرضت.

عاد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب للشراكات العالمية، رجل الأعمال الأميركي الإيطالي باولو زامبولي، لإثارة الجدل مجدداً بعدما أكد أنّ احتمال مشاركة منتخب إيطاليا في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا يتجاوز الـ50% لتحلّ بدلاً من إيران في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

ولا تزال مشاركة منتخب إيران في المونديال محلّ شك حتى اللحظة مع استمرار التوتر مع الولايات المتحدة، بعد الحرب الأخيرة بين الطرفين التي أفضت قبل فترة إلى وقف إطلاق نارٍ مؤقت، وإطلاق مفاوضات لم تبصر النور حتى اللحظة لإيجاد حلول واقعية ترضي الطرفين.

ورغم نفي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نية واشنطن استبدال إيران بإيطاليا في مونديال 2026، بعد تصريحات زامبولي الأولى لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، عاد الرجل عينه لإثارة الجدل مجدداً، حيث رأى أن على الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) استبعاد المنتخب الآسيوي واختيار "الأزوري" لأنّه الفريق الأعلى تصنيفاً من بين الذين لم يتأهلوا عقب الخسارة في الملحق الأوروبي أمام البوسنة والفشل للمرة الثالثة توالياً في بلوغ النهائيات بعد نسختي 2022 في قطر و2018 في روسيا.

وقال زامبولي لقناة "راي بارلامنتو" الإيطالية، اليوم الاثنين: "أعتقد أن هناك احتمالاً يتجاوز 50% لمشاركة إيطاليا في كأس العالم، سألتقي جياني إنفانتينو (رئيس فيفا) في ميامي لحضور سباق جائزة الفورمولا 1 الكبرى هذا الأسبوع. لا ينبغي أن تُقام بطولة كأس العالم من دون إيطاليا، والقرار يعود لإنفانتينو والرئيس (دونالد) ترامب".

وأردف زامبولي: "رأيت أن مشاركة إيران لم تُؤكد بعد بسبب الحرب، لذا سألت إنفانتينو عن احتمالات عودة إيطاليا، علاوة على ذلك، بات الحصول على التأشيرات صعباً للغاية، ولا نرغب بدخول أشخاص قد يرتكبون أعمالاً سيئة. إذا كنتم سترسلون أشخاصاً غير مرحّب بهم في الولايات المتحدة الأميركية، فمن الأفضل ألا يأتوا. لم أتحدث مع ترامب بعد، لكنه لم يحسم أمره بعد، نرحب باللاعبين الإيرانيين، لكن وزير الخارجية ماركو روبيو كان واضحاً بشأن عدم السماح بدخول من لا يكنّون وداً لبلادنا، إذا لم تشارك إيران، فلا أعلم إن كنا مستعدين لاستقبال أي طرف آخر، لكن كلّ شيء وارد".

وكانت العديد من الشخصيات الرسمية الإيطالية قد عارضت مشاركة إيطاليا بهذه الطريقة، حيث قال وزير الرياضة أندريا أبودي لوكالة الأنباء الإيطالية في وقتٍ سابق: "أولاً، هذا غير ممكن؛ ثانياً، هذا غير مناسب... التأهل يُحسم على أرض الملعب"، في حين انتقد وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي الفكرة بشدة، قائلاً: "أجدها مخزية"، وسار على خطاه رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية لوتشيانو بونفيليو، إذ صرّح لصحيفة لاغازيتا ديلو سبورت المحلية: "أولاً، لا أعتقد أن هذا ممكن، وثانياً، سأشعر بالإهانة. يجب أن يستحق المرء التأهل لبطولة كأس العالم"، مع الإشارة إلى أن بعض الأصوات طالبت بقبول المشاركة إذا عرضت فعلاً على الجانب الإيطالي، على غرار أسطورة حراسة المرمى المتوج بمونديال 1982 دينو زوف.