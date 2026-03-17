مباريات كأس العالم على منصة يوتيوب.. اتفاقية تاريخية مع فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي، الثلاثاء، عن تعاونه مع منصة يوتيوب خلال بطولة كأس العالم 2026، الأمر الذي سيعطي وسائل الإعلام فرصة أكبر من أجل توسيع تغطيتها للحدث العالمي، الذي سيقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكر موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي، أن "فيفا" سيمنح منصة يوتيوب حق بث بعض المواجهات في بطولة كأس العالم 2026 بشكل مباشر على قنوات ناقلة خاصة، بحسب مناطق التوزيع الجغرافي في العالم، لكن هدف التعاون الحقيقي، يعود إلى رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم في مواصلة توسعه الرقمي، حتى تمنح الفرصة لوسائل الإعلام، ومنها صناع المحتوى، كي تزيد فرصهم في جلب المشاهدين، الذين يأملون في الاستمتاع بالحدث.

وأوضح فيفا، أن مستخدمي منصة يوتيوب وعشاق كرة القدم، سيكونون على موعد مع آفاق جديدة، بعد التعاون الرسمي مع "فيفا"، حيث ستتمكن الكثير من القنوات التابعة لوسائل الإعلام، من بث بعض المباريات، نشر ملخصات مفصلة، لقطات من وراء الكواليس، مقاطع فيديو قصيرة، بالإضافة إلى محتوى رقمي حسب الطلب، والهدف الكبير، هو ضمان أقصى قدر من التغطية الإعلامية لبطولة كاس العالم 2026.

وتابع أن "فيفا" سيمنح شركاءه الإعلاميين في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، فرصة بث أول 10 دقائق من كل مباراة مباشرة على قنواتهم في منصة يوتيوب، ما يتيح للجماهير متابعة الأحداث منذ صافرة البداية، بالإضافة إلى حقهم في بث بعض المباريات كاملة، ما يعني تحقيق الأرباح المالية من هذه البثوث، لكن ذلك سيتوقف على الجهات الناقلة والمناطق التي ستسمح بهذا الإجراء.

من جهته، أعرب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ماتياس غرافستروم، عن سعادته بانضمام يوتيوب كمنصة مفضلة لبطولة كأس العالم 2026. وأوضح قائلاً: "توفر هذه الاتفاقية أفضل منصة ممكنة لعرض المحتوى الحصري الذي ينتجه الفيفا، بالإضافة إلى فرص غير مسبوقة لشركاء الإعلام ومنشئي المحتوى. سيكون هذا حدثاً فريداً من نوعه للجماهير حول العالم".