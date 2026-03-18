- أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن توقف مؤقت لمباريات الدوري بسبب تنبيه أمني مرتفع، مما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة اللاعبين والجهاز الفني. - استأنفت المسابقة نشاطها بعد توقف المرحلة الـ17 بسبب الحرب في المنطقة، مع تأجيل جميع البطولات المحلية حتى إشعار آخر، ويتصدر نادي السد ترتيب الدوري. - شددت وزارة الداخلية القطرية على أهمية الالتزام برسائل التنبيه الصادرة عبر نظام الإنذار الوطني لحماية الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة.

أعلنت مؤسسة دوري ‌نجوم قطر لكرة القدم، اليوم الأربعاء، توقف مباريات في مسابقة الدوري المحلي للمحترفين لكرة القدم، بشكل مؤقت. وقالت المؤسسة في بيان رسمي، إن مباريات السيلية أمام الشحانية وأم صلال ضد قطر والغرافة في مواجهة الأهلي توقفت "مؤقتاً".

وجاء التوقف بعد أن أطلقت السلطات تنبيهاً بشأن مستوى التهديد الأمني، والذي صنف على أنه مرتفع جداً، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة لضمان سلامة اللاعبين والجهاز الفني للفريقين، وتأجيل الأنشطة أو الفعاليات المخطط لها في المنطقة المتأثرة، قبل أن يتم بعدها الإعلان عن استئناف المواجهات. واعتاد الجميع في قطر على تلك الإنذارات التي ترسلها وزارة الداخلية القطرية، التي سبق أن أكدت بهذا الشأن، أن "الالتزام بما يرد في رسائل التنبيه الصادرة عبر نظام الإنذار الوطني يُعد جزءاً مهماً من منظومة السلامة العامة". وشددت الوزارة على "ضرورة أخذ هذه الرسائل على محمل الجد والتقيد التام بالتعليمات الواردة فيها، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة".

إيقاف مباراة السيلية والشحانية مؤقتاً والنتيجة تشير إلى تقدم السيلية 2-0#دوري_نجوم_بنك_الدوحة pic.twitter.com/HzaKBJInlR — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) March 18, 2026

واستأنفت مسابقة دوري نجوم قطر نشاطها، يوم الخميس الماضي، بعد أن كانت مؤسسة الدوري قد أوقفت المرحلة الـ17 عقب اندلاع الحرب الدائرة في المنطقة حالياً، قبل أن يُعلن الاتحاد القطري تأجيل جميع البطولات والمسابقات المحلية، بما فيها الدوري، حتى إشعار آخر. ويتصدر نادي السد ترتيب الدوري بعد الجولة السابعة عشرة برصيد 38 نقطة، يليه الشمال في المركز الثاني بـ34 نقطة، ثم الغرافة في المركز الثالث بالرصيد ذاته من النقاط.

توقف مباراة الأهلي والغرافة عند الدقيقة 21 بعد اطلاق تنبيه مستوى التهديد الأمني مرتفع pic.twitter.com/wkqw5JnwON — عبدالعزيز بن عمر (@3zozing) March 18, 2026