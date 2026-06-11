مباريات افتتاح كأس العالم بين المفاجآت وتغيير نظام البطولة

- افتتاح كأس العالم 2026 يشهد مواجهة بين المكسيك وجنوب أفريقيا، حيث تستضيف المكسيك المباراة الافتتاحية للمرة الخامسة في تاريخها، بعد تعادل الفريقين في نسخة 2010. - تاريخ افتتاح كأس العالم مليء بالأحداث البارزة، بدءًا من أول مباراة بين فرنسا والمكسيك في 1930، مع تغييرات في تقاليد المباراة الافتتاحية، حيث أصبح البلد المنظم يفتتح البطولة منذ 2006. - شهدت مباريات الافتتاح مفاجآت كبيرة، مثل خسارة فرنسا أمام السنغال في 2002، والأرجنتين أمام الكاميرون في 1990، مع حضور الأهداف باستثناء بعض البطولات بين 1966 و1978.

للمرة الثانية، سيكون افتتاح مباريات كأس العالم لكرة القدم، بين منتخبي جنوب أفريقيا والمكسيك، بعد نسخة 2010، التي شهدت تعادلاً بنتيجة (1ـ1). وفي افتتاح مونديال 2026، في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة اليوم الخميس، ستختلف الأدوار هذه المرة بما أنّ منتخب جنوب أفريقيا يحلّ ضيفاً على المكسيك الذي سيخوض مباراة الافتتاح للمرة الخامسة في تاريخه. ويحتفظ تاريخ افتتاح كأس العالم بالكثير من الأحداث البارزة التي ظلت خالدة في ذاكرة الجماهير، وقد جمعت أول مباراة افتتاحية بين منتخبي فرنسا والمكسيك في نسخة أوروغواي عام 1930، وعاد حينها الفوز للمنتخب الأوروبي بنتيجة (4ـ1).

وتُجدر الإشارة، إلى أن مباراة افتتاح كأس العالم شهدت تعديلاً متواصلاً، بما أنه في الدورات الأولى من البطولة كان البلد المنظم يفتتح المسابقة، قبل أن يتم التخلّي عن هذا التقليد ويخوض حامل اللقب المباراة الافتتاحية. ومنذ نسخة عام 2006 في ألمانيا، أصبح منتخب البلد المنظم الذي يفتتح مشوار البطولة مجدداً، وكان الحظ إلى جانب معظم المنتخبات المنظمة في اللقاء الأول، باستثناء منتخب قطر في نسخة 2022، عندما خسر اللقاء الافتتاحي أمام الإكوادور بنتيجة (0ـ2).

كذلك شهد الكثير من مباريات افتتاح كأس العالم مفاجآت كبيرة، لا سيما بالنسبة إلى حامل اللقب، مثلما حصل لمنتخب فرنسا عام 2002 بخسارته أمام السنغال (0ـ1) في لقاء تاريخي، وكذلك منتخب الأرجنتين الذي هُزم عام 1990 أمام الكاميرون (0ـ1). كما خسر منتخب "التانغو" افتتاح كأس العالم 1982 أمام بلجيكا (0ـ1). وكانت الأهداف حاضرة في معظم المباريات باستثناء البطولات من عام 1966 إلى 1978 التي سيطر خلالها التعادل السلبي على المواجهات.