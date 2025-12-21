مباريات افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025: أفضلية تاريخية للدول المضيفة

سجلت مباريات افتتاح كأس أمم أفريقيا عبر تاريخ البطولة أفضلية واضحة للدول المضيفة، إذ أظهرت الإحصاءات أن المنتخبات المنظمة غالباً ما تهيمن على بداية البطولة. وأكدت الأرقام التاريخية أن 19 دولة مضيفة حققت الفوز في مباراة الافتتاح مقابل خمس هزائم وتسعة تعادلات من أصل 34 مباراة، ما يوضح أهمية الأرض والجمهور في منح المنتخب دفعة معنوية كبيرة منذ البداية، ومدى تأثر اللاعبين بهذه العوامل المهمة لتحقيق البداية المأمولة.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة جزر القمر في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا 2025، التي ستعطى ضربة بدايتها اليوم الأحد، وسيستند منتخب "أسود الأطلس" إلى هذا المعطى التاريخي الذي منح الدول المنظمة أفضلية واضحة، إضافة إلى القدرات العالية للاعبيه. وأظهرت التجارب السابقة أن اللعب على أرض الوطن أمام الجماهير يمنح المنتخب قوة معنوية إضافية، ويزيد من قدرة اللاعبين على فرض أسلوبهم والسيطرة على مجريات المباراة منذ أول دقيقة إلى غاية ثوانيها الأخيرة.

وينتظر المتابعون هذه النسخة الأفريقية بحماس شديد؛ إذ ستكون مميزة لأنها تُقام على الأراضي العربية، ما يضيف لها طابعاً خاصاً واهتماماً جماهيرياً كبيراً. ويأمل العرب في استعادة اللقب الذي غاب عنهم في النسختَين الأخيرتَين، خصوصاً بعد فوز ساحل العاج بالنسخة السابقة، ما يجعل البطولة فرصة لإعادة كتابة التاريخ وتحقيق التفوق القاري أمام جماهيرهم. وستشهد الملاعب المغربية صراعاً محتدماً بين المنتخبات، وخاصة القوى التقليدية في القارة، ما يجعل المباراة الافتتاحية وكل منافسات البطولة محطّ أنظار الجميع، ويزيد من الترقب لكل لمسة كرة وأي هدف يُسجل.

وبدأت بعض الدول المضيفة مشوارها في افتتاح البطولة بخسائر مفاجئة، مثل السودان الذي خسر أمام مصر بنتيجة هدفين مقابل واحد في النسخة الأولى عام 1957، وهي البطولة التي اقتصرت على مشاركة ثلاثة منتخبات فقط. وواجهت مصر مفاجأة جديدة عام 1986 عندما فاز السنغال بنتيجة هدف دون مقابل في القاهرة، إلّا أن "الفراعنة" استعادوا توازنهم لاحقاً وتوّجوا باللقب بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح. وتكرّرت الهزائم المبكّرة مع تونس عام 1994 بخسارتها بنتيجة هدفين دون مقابل أمام مالي، ما أدى إلى إقالة المدرب يوسف الزواوي، فيما تجاوزت بوركينا فاسو خسارتها أمام الكاميرون بهدف لصفر عام 1998 ووصلت إلى نصف النهائي، مؤكدة أن البداية السيئة لا تحدّد نهاية المشوار.

وسجلت المباريات الافتتاحية عبر تاريخ البطولة الأفريقية انتصارات كبيرة ومباريات خالدة في ذاكرة الجماهير، مثل فوز الجزائر الساحق على نيجيريا بنتيجة خمسة أهداف مقابل واحد عام 1990، الذي أعطى المنتخب الجزائري دفعة معنوية لتكرار الفوز على "السوبر إيغلز" في النهائي والتتويج باللقب. وحققت تونس انتصاراً بارزاً على إثيوبيا بأربعة أهداف دون مقابل عام 1965، فيما سجل منتخب ساحل العاج فوزاً مهماً على توغو بثلاثية نظيفة، كما أدهشت جنوب أفريقيا الجماهير بفوزها على الكاميرون بثلاثة أهداف دون مقابل عام 1996، وهو الفوز الذي مهد الطريق لتتويج تاريخي.

وقدمت مباراة أنغولا ومالي عام 2010 متعة للجماهير حين تقدمت أنغولا بأربعة أهداف لصفر في لواندا، قبل أن تعود مالي في آخر 11 دقيقة لتتعادل بأربعة أهداف لمثلها، في واحدة من أكثر مباريات افتتاح كأس أمم أفريقيا تشويقاً وإثارة للجدل. واستعرض التاريخ أيضاً مباراة المغرب ضد زائير عام 1988، يومها فرّط "أسود الأطلس" في تقدمهم خلال الشوط الأول واستقبلوا هدف التعادل قبل ثلاث دقائق من النهاية، في إشارة مبكّرة إلى أن المغرب لن يصل إلى النهائي في تلك النسخة.

وأثبتت نتائج المباريات الافتتاحية أن أفضلية الدولة المضيفة ليست مجرد صدفة بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بل ناتجة عن عامل الأرض والجمهور والدعم المعنوي الكبير الذي يمنح اللاعبين ثقة إضافية. واستفادت جميع المنتخبات المضيفة من هذه البداية لتحديد نغمة البطولة وإرسال رسالة قوية للمنافسين، سواء بتحقيق الفوز أو حتّى التعادل. وأكد التاريخ أن بداية البطولة غالباً ما تمهد الطريق لتألق المنتخب المضيف في المراحل التالية، وصولاً إلى النهائي أو التتويج باللقب، كما حدث مع مصر والجزائر وجنوب أفريقيا.

واستخدمت الدول المضيفة مباراة الافتتاح لاستعراض قوتها الفنية، وبثّ الحماس بين الجماهير منذ اللحظة الأولى. وأظهرت كل النسخ السابقة أن السيطرة على المباراة الافتتاحية تمنح المنتخب شعوراً بالثقة والتفوق، وتزيد من فرصه في المنافسة على اللقب. ومع استعداد المغرب لمواجهة جزر القمر في الرباط، يظلّ التاريخ دليلاً مهماً على أن المنتخبات المضيفة غالباً ما تبدأ البطولة بطاقة إيجابية وتترك بصمة واضحة منذ أول مباراة.

وحسم التاريخ مباريات افتتاح كأس أمم أفريقيا بتأكيد واضح، هو أن الأرض والجمهور يمنحان المنتخب المضيف قوة لا يستهان بها، والفوز أو الأداء المشرف في أول مباراة غالباً ما يرسّخ ثقافة الانتصار ويزرع الثقة في نفوس اللاعبين. وأثبتت أغلب النسخ السابقة أن البداية الجيدة تمنح المنتخب دفعة معنوية هائلة، وتؤثر في مسار البطولة ككل، سواء بتحقيق نتائج إيجابية أو بتجاوز الإخفاقات المبكرة. ومع كل نسخة جديدة، يظلّ التاريخ يكتب نفسه في ملعب الافتتاح، ليصبح المشهد الأول للبطولة ليس مجرد مباراة، بل إنّه إعلان رسمي عن الطموح والرغبة في التتويج.