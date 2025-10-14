مباراة ميلان وكومو تثير جدلاً... نجوم يرفضون اللعب في أستراليا

- أثارت مباراة ميلان وكومو في أستراليا جدلاً واسعاً بين اللاعبين، حيث عبروا عن قلقهم من الإرهاق الناتج عن السفر الطويل وسط الموسم، واعتبروا القرار جنونياً وغير مبرر. - أدريان رابيو ومايك مانيان انتقدا القرار علناً، مؤكدين أن التركيز على الجانب المالي يضر بصحة اللاعبين، بينما دعم مدرب لاتسيو، ماوريسيو ساري، موقف رابيو. - الرئيس التنفيذي للدوري الإيطالي، لويجي دي سيرفيو، انتقد رابيو، مذكراً إياه بأن اللاعبين يتقاضون ملايين اليوروات مقابل عملهم، بينما أبدى لاعب كومو، جيسوس رودريغيز، استياءه من القرار.

تُثير مواجهة ميلان وكومو، التي تقررت إقامتها في أستراليا، خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، ضمن منافسات "الكالتشيو"، جدلاً واسعاً بين لاعبي الفريقين، بسبب معارضة فكرة اللعب بعيداً عن أوروبا وسط الموسم، خوفاً من الإرهاق، الذي قد يتعرضون له، ولم يتردد بعض النجوم في التعبير عن موقفهم الرافض لهذا القرار بشكل صريح ومُعلن، ما أثار جدلاً في إيطاليا خلال الأيام الماضية.

وكان لاعب وسط ميلان ومنتخب فرنسا، أدريان رابيو، أول من أعلن معارضته إقامة المباراة في أستراليا، إذ قال في تصريحات إعلامية نُشرت أمس الاثنين: "هل ما زلتُ أفاجأ أحياناً؟ نعم. آخر مرة كانت يوم الاثنين (الماضي)، عندما علمتُ أنني وميلان سنلعب مباراة في الدوري الإيطالي ضد كومو في أستراليا. إنه أمرٌ جنوني. بعد ذلك، تُصبح هذه اتفاقيات اقتصادية لإضفاء بعض الوضوح على البطولة. كل هذا خارج نطاق سيطرتنا. موضوع الجداول الزمنية وصحة اللاعبين محل نقاش طويل، ويبدو الأمر جنونياً. من الجنون السفر كل هذه الكيلومترات للعب مباراة بين فريقين إيطاليين في أستراليا. علينا التكيف، كما هو الحال دائماً".

وساند قائد ميلان ومنتخب فرنسا، مايك مانيان، تصريحات زميله، إذ قال: "أتفق تماماً مع أدريان رابيو. ننسى الكثير من الأمور، ونركز فقط على الجانب المالي. لا أفهم لماذا نلعب مباراة في الدوري خارج إيطاليا. علاوة على ذلك، كان من المفترض أن نخوضها في ملعبنا، لذا خسرنا مباراة أمام جماهيرنا، في وقت كانت طموحاتنا عالية".

وانتقد الرئيس التنفيذي للدوري الإيطالي، لويجي دي سيرفيو، اللاعب الفرنسي، أدريان رابيو، ووصفه بأنه "مجنون تماماً"، مثلما نقل موقع فوت ميركاتو الفرنسي، مذكّراً إياه بأنه يتقاضى "ملايين اليوروات مقابل عمل". وقال دي سيرفيو، على هامش الجمعية العمومية لرابطة "السيريا آ"، وفقاً لتصريحات نقلتها الصحافة الإيطالية: "ينسى رابيو، كغيره من لاعبي كرة القدم الذين يكسبون ملايين اليوروات، أنهم يتقاضون رواتبهم مقابل عملهم، أي لعب كرة القدم".

وفي الأثناء، هبّ مدرب لاتسيو، ماوريسيو ساري، لدعم رابيو، وقال: "بالنسبة لي، رابيو مُحق، والمال لا يُبرر كل شيء، لقد كان ردّ رئيس رابطة الدوري الإيطالي سيئاً. أجاب رابيو بأنه إذا لم يلعب ثلاث مباريات أسبوعياً ولم يُقدّم أفضل ما لديه في الملعب، فلن يحصل رئيس رابطة الدوري نفسه على أي أموال، لأنه لن يكون هناك دوري، فعندما ينزل رابيو إلى الملعب، يُقدّم كل ما لديه، إنه لاعبٌ رائع".

كما انتقد لاعب كومو، جيسوس رودريغيز، قرار لعب المباراة في أستراليا، ملمحاً إلى أنهم غير قادرين على رفض الفكرة، وسيسافرون لخوض المواجهة، وقال: "السفر بمفردنا مريح. حسناً، لكن الألم لا يزال مستمراً، فالجلوس أو الاستلقاء على متن الطائرة لساعات متعب للغاية. نحن عمال ونفعل ما يُطلب منا، لذا سنذهب إلى أستراليا ونبذل قصارى جهدنا".