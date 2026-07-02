- حققت مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 نسبة مشاهدة قياسية بلغت 107.4 مليون مشاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما جعلها واحدة من أكثر المباريات مشاهدة في البطولة حتى الآن. - شهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث ألغى الحكم هدفاً لإيران في الدقيقة 90+3 بسبب التسلل، مما حرمهم من التأهل للدور الثاني، بينما تأهلت مصر من المركز الثاني في المجموعة السابعة. - تأهل المنتخب المصري برصيد خمس نقاط، بينما خرجت إيران من البطولة بعد جمعها أربع نقاط، واحتلت المركز التاسع في ترتيب أفضل المنتخبات من أصحاب المركز الثالث.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تحطيم مواجهة مصر وإيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، الرقم القياسي للمشاهدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتغدو واحدة من أكثر المباريات مشاهدةً في المونديال الحالي.

وذكر "فيفا" في بيان رسمي، اليوم الخميس: "حققت مباراة مصر وإيران على قناة "بي إن سبورتس" نسبة مشاهدة بلغت حوالي 107,4 ملايين مشاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً في البطولة حتى الآن. وقدّمت هذه المباراة المثيرة، التي حُسمت في اللحظات الأخيرة، للقناة أكبر نسبة مشاهدة مباشرة لمباريات كأس العالم 2026 حتى الآن. وأصبح هذا البث التاريخي حدثاً جماهيرياً قياسياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وشهدت المواجهة التي جمعت منتخبي مصر وإيران إثارة بالغة وحماسة حتى الدقائق الأخيرة من المواجهة، إذ وعندما كانت النتيجة التعادل (1-1)، سجّل منتخب إيران هدفاً ثانياً في الدقيقة 90+3، ولكن الحكم ألغاه بسبب وقوف المهاجم، شجاع خليل زاده، في موقف تسلل، وهو ما حرم المنتخب الإيراني من التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم 2026.

وبعد تعادل مصر وإيران (1-1) في المواجهة، تأهل المنتخب المصري من المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، في وقت خرج منتخب إيران من المركز الثالث، بعد أن جمع أربع نقاط، إذ احتل المنتخب الإيراني المركز التاسع في ترتيب أفضل المنتخبات المتأهلة من قائمة أصحاب المركز الثالث في جميع المجموعات الـ12.