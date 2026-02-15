مباراة كل النجوم تتصدر المشهد... ترقبٌ للنسخة الجديدة

- تُقام مباراة كل النجوم في الدوري الأميركي لكرة السلة بنظام جديد "الولايات المتحدة ضد العالم"، حيث تُقسم الفرق إلى ثلاثة: نجوم الولايات المتحدة، "USA Stripes"، وفريق العالم، وتُلعب بنظام دوري مصغّر من ثلاث مباريات لتحديد الفائز. - يضم فريق نجوم الولايات المتحدة لاعبين بارزين مثل سكوتي بارنز وديفين بوكر، بينما يقود فريق "USA Stripes" ميتش جونسون ويضم ليبرون جيمس وكيفن دورانت، ويقود فريق العالم الصربي داركو راياكوفيتش ويضم لوكا دونتشيتش ونيكولا يوكيتش. - يهدف النظام الجديد إلى زيادة الاهتمام بالحدث، مع مراعاة توقيت المشجعين الأوروبيين، وتُقام المباريات في صالة إنتويت دوم بولاية كاليفورنيا.

يشهد فجر يوم الاثنين إقامة مباراة كل النجوم الشهيرة في الدوري الأميركي لكرة السلة، بنظامها الجديد الذي يحمل عنوان "الولايات المتحدة الأميركية ضد العالم"، وذلك في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت الدوحة (الثانية بتوقيت القدس المحتلة)، على أرضية صالة إنتويت دوم في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا.

وتُقام النسخة الـ75 من مباراة كل النجوم بصيغة مختلفة عن المعتاد، إذ قُسِّم اللاعبون الـ24 إلى ثلاثة فرق هي نجوم الولايات المتحدة و"USA Stripes" إلى جانب فريق العالم الذي يضمّ أبرز النجوم الدوليين المحترفين في دوري السلة هناك، على أن تُلعب المواجهات بنظام دوري مصغّر من ثلاث مباريات، مدة كلّ مواجهة 12 دقيقة، قبل أن يتأهل أفضل فريقين إلى اللقاء النهائي لتحديد الفائز.

ويضمّ فريق نجوم الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة كل النجوم كلاً من سكوتي بارنز (تورنتو رابتورز)، ديفين بوكر (فينكس صنز)، كيد كانينغهام (ديترويت بيستونز)، جايلن دورين (ديترويت بيستونز)، أنتوني إدواردز (مينيسوتا تمبروولفز)، تشيت هولمغرين (أوكلاهوما سيتي ثاندر)، جايلن جونسون (أتلانتا هوكس) وتايريز ماكسي (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز)، وسيكون المدرب جيه بي بيكيرستاف من ديترويت بيستونز.

أما فريق "USA Stripes"، فيُشرف على تدريبه ميتش جونسون من سان أنتونيو سبيرز، وتتكون تشكيلته من جايلن براون (بوسطن سلتيكس)، جايلن برونسون (نيويورك نيكس)، كيفن دورانت (هيوستن روكتس)، ليبرون جيمس (لوس أنجليس ليكرز)، دونوفان ميتشل (كليفلاند كافالييرز)، كواهي ليونارد (لوس أنجليس كليبرز)، براندون إنغرام (نيو أورليانز بليكانز) وديآرون فوكس (ساكرامنتو كينغز)، فيما يغيب عن الفريق كريس بول (فينيكس صنز) بسبب الإصابة، وكذلك النجم ستيفن كوري (غولدن ستايت ووريورز).

وبالنسبة إلى تشكيلة فريق العالم، ستكون تحت قيادة الصربي داركو راياكوفيتش، وتضمّ نخبة من المواهب الدولية، على رأسهم السلوفيني لوكا دونتشيتش (لوس أنجليس ليكرز)، والصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناغتس)، والفرنسي فيكتور ويمبانياما (سان أنطونيو سبيرز)، والكاميروني باسكال سياكام (إنديانا بيسرز)، والكندي جمال موراي (دنفر ناغتس)، وديني أڤديا (بورتلاند ترايل بلايزرز)، والدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز (نيويورك نيكس)، والجامايكي نورمان باول (ميامي هيت)، والتركي ألبيرين شينغون (هيوسن روكتس)، فيما يغيب عن المواجهة أسماء بارزة بسبب الإصابة مثل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو والكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر، ما فرض تعديلات على القوائم قبل انطلاق الحدث.

وحاولت رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة من خلال هذا النظام الجديد الوقوف في وجه تراجع الاهتمام بالحدث مع اعتزال العديد من الأسماء، إضافة إلى أن التوقيت يُراعي المشجعين في القارة الأوروبية التي تمتلك العديد من الأسماء في فريق نجوم العالم.

وهنا مباريات كلّ النجوم بتوقيت القدس المحتلة:

المباراة الأولى (فريق العالم ضد نجوم أميركا): الساعة 00:00 منتصف الليل.

المباراة الثانية (الفائز ضد فريق USA Stripes): الساعة 00:55 بعد منتصف الليل.

المباراة الثالثة (الخاسر ضد فريق USA Stripes): الساعة 1:25 بعد منتصف الليل.

المباراة النهائية (تحديد البطل): الساعة 2:10 فجراً.