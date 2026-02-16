مباراة كلّ النجوم... إيرفينغ والمخرج سبايك لي يدعمان فلسطين

16 فبراير 2026
إرفينغ مرتدياً قميص الصحافة وسبايك لي بثيابٍ دعمٍ لفلسطين، 16 فبراير 2026 (Getty)
إرفينغ مرتدياً قميص الصحافة وسبايك لي بثياب دعمٍ لفلسطين، 16 فبراير 2026 (Getty)
شهدت مباراة كلّ النجوم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أجواءً تجاوزت حدود الاستعراض الرياضي في أرضية الملعب، بعدما تحوّلت عطلة نهاية الأسبوع في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا إلى منصة حملت رسائل سياسية وإنسانية متباينة، خطفت جانباً كبيراً من الاهتمام الإعلامي بعيداً عن تفاصيل المنافسات داخل الميدان، في النسخة المستحدثة التي عرفت تتويج فريق نجوم أميركا (USA Stars) على حساب فريق نجوم أميركا سترايبس (USA Stripes)، بعدما تفوّق الطرفان قبلها على فريق نجوم العالم (Team World).

وخلال الفعاليات، لفت النجم كايري إيرفينغ لاعب دالاس مافريكس، الأنظار بارتدائه قميصاً حمل كلمة "PRESS" في رسالة تضامنية مع الصحافيين الذين استشهدوا في غزة، بخطوة أثارت تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي واعتبرها متابعون موقفاً ثابتاً تمسّك به اللاعب طوال السنوات الماضية منذ بداية حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وحمل قميص كايري إيرفينغ (33 عاماً)، رسالة دعمٍ واضحة، إذ كُتب عليه بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية: "إهداء إلى صحافيينا الأعزاء في غزة الذين ينقلون الحقيقة للعالم"، وهو الذي ارتدى سابقاً الكوفية الفلسطينية خلال مؤتمرات صحافية، كما ظهر بقميصٍ حمل صورة الصحافي ولاعب تنس الطاولة، صالح الجعفراوي، الذي استشهد في قطاع غزة في أكتوبر 2025، مع الإشارة إلى أن التصميمين في هذه الملابس وفقاً للمصدر عينه جاءا من علامة "وير ذا بيس" (Wear the Peace) التجارية، التي تُؤكد أنّها تُخصص عائداتها لدعم القضايا الإنسانية المرتبطة بفلسطين.

من مواجهة نجوم أميركا وأميركا سترابس في ملعب إنتويت دوم، 16 فبراير 2026 (Getty)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

نجوم أميركا أبطال مواجهة كل النجوم بعد نظام تنافسي جديد

في الوقت عينه ظهر المخرج الأميركي سبايك لي بأكثر من إطلالة خلال حدث مباراة كلّ النجوم، بعدما تضمنّت ملابسه (سترة وحقيبة) رموزاً داعمة لفلسطين والكوفية الفلسطينية، في رسالة واضحة إلى دعمه للقضية، خاصة أنّ المواجهة شهدت مشاركة اللاعب الإسرائيلي ديني أفديا من بورتلاند ترايل بلايزرز.

وفي سياق مختلف أثار اللاعب المخضرم ليبرون جيمس، جدلاً واسعاً بعدما وجّه رسالة إلى المشجعين الإسرائيليين خلال مؤتمر صحافي على هامش المباراة، قال فيه إنه لم يسبق له زيارة الأراضي المحتلة لكنه سمع أموراً جيدة، ويتمنى أن "يزورها يوماً ما"، وكذلك يأمل في أن يكون مصدر إلهام للجماهير هناك داخل الملعب وخارجه، ووفقاً لتقارير صحافية أميركية على فوكس نيوز، فقد تعرّضت تصريحاته لانتقادات من إعلاميين ونشطاء، أبرزهم كان المذيع السابق في "MSNBC"، البريطاني - الأميركي مهدي حسن.

