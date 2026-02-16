مباراة كلّ النجوم... إيرفينغ والمخرج سبايك لي يدعمان فلسطين

شهدت مباراة كلّ النجوم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أجواءً تجاوزت حدود الاستعراض الرياضي في أرضية الملعب، بعدما تحوّلت عطلة نهاية الأسبوع في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا إلى منصة حملت رسائل سياسية وإنسانية متباينة، خطفت جانباً كبيراً من الاهتمام الإعلامي بعيداً عن تفاصيل المنافسات داخل الميدان، في النسخة المستحدثة التي عرفت تتويج فريق نجوم أميركا (USA Stars) على حساب فريق نجوم أميركا سترايبس (USA Stripes)، بعدما تفوّق الطرفان قبلها على فريق نجوم العالم (Team World).

وخلال الفعاليات، لفت النجم كايري إيرفينغ لاعب دالاس مافريكس، الأنظار بارتدائه قميصاً حمل كلمة "PRESS" في رسالة تضامنية مع الصحافيين الذين استشهدوا في غزة، بخطوة أثارت تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي واعتبرها متابعون موقفاً ثابتاً تمسّك به اللاعب طوال السنوات الماضية منذ بداية حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وحمل قميص كايري إيرفينغ (33 عاماً)، رسالة دعمٍ واضحة، إذ كُتب عليه بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية: "إهداء إلى صحافيينا الأعزاء في غزة الذين ينقلون الحقيقة للعالم"، وهو الذي ارتدى سابقاً الكوفية الفلسطينية خلال مؤتمرات صحافية، كما ظهر بقميصٍ حمل صورة الصحافي ولاعب تنس الطاولة، صالح الجعفراوي، الذي استشهد في قطاع غزة في أكتوبر 2025، مع الإشارة إلى أن التصميمين في هذه الملابس وفقاً للمصدر عينه جاءا من علامة "وير ذا بيس" (Wear the Peace) التجارية، التي تُؤكد أنّها تُخصص عائداتها لدعم القضايا الإنسانية المرتبطة بفلسطين.

In a world full of LeBron James' be a Kyrie Irving



Kyrie Irving sat courtside at the NBA All-Star Game wearing a

"PRESS" T-shirt, honoring journalists killed in Gaza amid Israel's ongoing genocide. pic.twitter.com/YRFA7UAOa2 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) February 16, 2026

في الوقت عينه ظهر المخرج الأميركي سبايك لي بأكثر من إطلالة خلال حدث مباراة كلّ النجوم، بعدما تضمنّت ملابسه (سترة وحقيبة) رموزاً داعمة لفلسطين والكوفية الفلسطينية، في رسالة واضحة إلى دعمه للقضية، خاصة أنّ المواجهة شهدت مشاركة اللاعب الإسرائيلي ديني أفديا من بورتلاند ترايل بلايزرز.

American filmmaker Spike Lee appeared during the NBA

All-Star Weekend wearing Palestine-inspired clothing and accessories inside the Intuit Dome in Inglewood, California, in a moment that drew wide attention across social media. pic.twitter.com/d5IKWP1MNu — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) February 16, 2026

وفي سياق مختلف أثار اللاعب المخضرم ليبرون جيمس، جدلاً واسعاً بعدما وجّه رسالة إلى المشجعين الإسرائيليين خلال مؤتمر صحافي على هامش المباراة، قال فيه إنه لم يسبق له زيارة الأراضي المحتلة لكنه سمع أموراً جيدة، ويتمنى أن "يزورها يوماً ما"، وكذلك يأمل في أن يكون مصدر إلهام للجماهير هناك داخل الملعب وخارجه، ووفقاً لتقارير صحافية أميركية على فوكس نيوز، فقد تعرّضت تصريحاته لانتقادات من إعلاميين ونشطاء، أبرزهم كان المذيع السابق في "MSNBC"، البريطاني - الأميركي مهدي حسن.