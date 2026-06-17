مباراة تاريخية لميسي أمام الجزائر: رقم قياسي و3 أهداف

- ليونيل ميسي يشارك في كأس العالم 2026، ليصبح أول لاعب يشارك في ست نسخ من البطولة، بعد تعافيه من إصابة، ويسعى لتحقيق لقب ثانٍ في المونديال. - في مباراته ضد الجزائر، سجل ميسي ثلاثية، معادلًا رقم ميروسلاف كلوزه بـ16 هدفًا في كأس العالم، وأصبح أكثر لاعب مشاركة في تاريخ الأرجنتين بـ200 مباراة. - ببلوغه 38 عامًا و357 يومًا، أصبح ميسي ثالث أكبر لاعب يسجل في كأس العالم، مما يعكس أهمية اللحظة التي قد تكون آخر ظهور له في البطولة.

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لكتابة التاريخ من جديد في مسابقة كأس العالم، وذلك في لقاء منتخب بلاده "الألبيسيليستي" فجر الأربعاء أمام الجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من العرس العالمي الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو على حافة التاسعة والثلاثين، في مسعاه لحصد لقب ثانٍ في المونديال.

وبعد ثلاث سنوات ونصف من تتويجه بلقب كأس العالم في قطر 2022، وهو التتويج الذي وضعه بين عظماء اللعبة، بات أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، أول لاعب في التاريخ يخوض كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وهو رقم قياسي، يأتي بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية في أثناء اللعب مع فريقه إنتر ميامي الأميركي في أيار/ مايو الماضي.

وكان ميسي، الذي يعتبر من أعظم اللاعبين في التاريخ، والذي قاد الأرجنتين إلى الفوز بلقب مونديال قطر 2022، بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح بعد نهائي درامي في الدوحة، قد بدأ مشاركته في كأس العالم منذ نسخة 2006 في ألمانيا. وكتب الأربعاء في ليلة تاريخية جديدة، فصلًا آخر من حكايته الطويلة مع كأس العالم، بعدما أصبح أول لاعب يشارك في 6 نسخ مختلفة من المونديال، من ألمانيا 2006 حتى نسخة 2026.

هاتريك يعادل رقم كلوزة التاريخي

لم يكتفِ قائد الأرجنتين بالحضور الرمزي في ظهوره السادس، بل ترك بصمته سريعًا أمام الجزائر، بعدما سجّل ثلاثية "هاتريك" في افتتاح مشواره للدفاع عن اللقب العالمي. وقد مكّنته هذه الثلاثية من معادلة رقم الألماني ميروسلاف كلوزه بـ16 هدفاً في كأس العالم، وقد يحطم ميسي هذا الرقم في المباراة المقبلة للأرجنتين.

وجاء الهدف الأول في المباراة الـ200 لميسي بقميص منتخب الأرجنتين، وهو رقم جعله أكثر لاعب مشاركة في تاريخ "الألبيسيليستي". وبعد إلغاء هدف في بداية المباراة بسبب التسلل، عاد النجم القادم من روزاريو ليضع بصمته، إثر تمريرة طويلة من رودريغو دي بول من خلف منتصف الملعب، قبل أن يسيطر على الكرة ويسددها ليمنح الأرجنتين التقدم. ولم يكن هذا الرقم الوحيد الذي حققه ميسي، إذ صار إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدين الوحيدين اللذين سجلا في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم. وسجّل ميسي في نسخ 2006 و2014 و2018 و2022 و2026، فيما كانت نسخة 2010 الاستثناء الوحيد.

وفي عمر الـ38 عامًا و357 يومًا، وقبيل عيد ميلاده التاسع والثلاثين في 24 يونيو/ حزيران، صعد ميسي إلى المركز الثالث في قائمة أكبر اللاعبين سنًا تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس العالم، خلف الكاميروني روجيه ميلا، الذي سجّل بعمر 42 عامًا و39 يومًا في نسخة 1994، والبرتغالي بيبي، الذي سجّل بعمر 39 عامًا و283 يومًا في مونديال 2022، بحسب شبكة تي واي سي الأرجنتينية. وخلال احتفاله بالهدف الأول، التقطت كاميرات البث قائد المنتخب الأرجنتيني متأثراً بوضوح، وبدت الدموع في عينيه، في لقطة قد تكون مرتبطة بما يرجح أنه آخر ظهور أول له في بطولة كأس العالم.

وكان مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، قد قال عن ميسي إثر تسجيله هدفاً عقب دخوله بديلاً في مباراة تحضيرية أمام أيسلندا الأسبوع الماضي: "الجميع يريدون رؤيته على أرض الملعب، لا الأرجنتينيون فقط، نظراً للتأثير الذي يتركه في الناس".