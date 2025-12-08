مباراة المغرب والسعودية تدخل تاريخ كأس العرب بفضل الحضور الجماهيري

دخلت المواجهة التي انتصر فيها منتخب المغرب على نظيره السعودي بهدف مقابل لا شيء، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، في بطولة كأس العرب 2025، تاريخ المسابقة بسبب الحضور الجماهيري الضخم.

وبحسب الشاشة الموضوعة في استاد لوسيل المونديالي، فإن عدد الجماهير الحاضرة في المدرجات بلغ 78 ألفاً و131 مشجعاً، وهو الرقم الأعلى في تاريخ بطولة كأس العرب منذ انطلاقها عام 1963، الأمر الذي جعل المواجهة بين المغرب والسعودية الأضخم حتى الآن، وربما سيتم كسر العدد في المباريات المقبلة نظراً لأن الملعب يتسع لنحو 80 ألف مشجع.

ومن جهته، يتسع استاد البيت لنحو 60 ألف متفرج، ومن المتوقع أن يكون ممتلئاً في المواجهة التي تنتظرها الجماهير العربية بين مصر والأردن، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لاستاد 974، الذي يتميز بتصميمه الفريد، نحو 40 ألف مشجع، ومن المتوقع أن يكون ممتلئاً بالجماهير التي ترغب بحضور مباراة الإمارات والكويت.

وأما المواجهة التي ستجمع بين منتخب البحرين ونظيره السوداني، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، فإنها ستقام على استاد المدينة التعليمية الذي يتسع لنحو 40 ألف مشجع، وهذا العدد نفسه يشكّل الطاقة الاستيعابية لاستاد خليفة الدولي، حيث تترقب الجماهير انطلاق المواجهة المنتظرة بين الجزائر والعراق.

ولعل اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 وضعت عدة ملاعب مونديالية من أجل إقامة المواجهات في مرحلة المجموعات، لكن يبقى استاد لوسيل "الأيقوني" الأكبر والأضخم بينها، ومن المتوقع أن يتم كسر الرقم التاريخي الذي تم تسجيله في المواجهة بين المغرب والسعودية في ما تبقى من مراحل المسابقة.