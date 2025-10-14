مباراة الفيصلي والوحدات تصنع الحدث في دوري كرة السلة الأردني

- يلتقي الفيصلي والوحدات في مباراة تاريخية لكرة السلة، تُقام في صالة الأمير حمزة بعمان، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الأردني التصنيفي، وهي الأولى بينهما في هذه الرياضة بعد منافسات كرة القدم. - تشهد المباراة اهتماماً جماهيرياً كبيراً، حيث يتنافس الفريقان مع أندية أخرى للصعود إلى الدوري الممتاز، مما يعزز من أهمية اللقاء ويزيد من حماس الجماهير. - قرر اتحاد كرة السلة تعديل مواعيد المباريات لضمان تنظيم البطولة بسلاسة، حيث تُقام مباراة الفيصلي والوحدات في الثامنة مساءً.

يلتقي فريقا الفيصلي والوحدات، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القدس المحتلة، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة عمّان، في الجولة الخامسة والأخيرة من ذهاب المرحلة الأولى، لمنافسات بطولة الدوري الأردني التصنيفي لكرة السلة. وتعدّ هذه المباراة حدثاً رياضياً لافتاً وغير مسبوق في البلد العربي على مستوى منافسات كرة السلة، بعد أن اعتاد الجمهور متابعة منافسات الناديين في دوري كرة القدم فقط. ومباراة اليوم هي الأولى بين الناديين في كرة السلة، ما يرجح أن تشهد المواجهة حضوراً جماهيرياً كبيراً داخل صالة الأمير حمزة، أو من خلال متابعة المباراة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ويشارك الفيصلي والوحدات إلى جانب أندية الإنكليزية والمقاولين ومدينة الأمير حمزة في العقبة، في منافسات الدوري التصنيفي لكرة السلة، لاختيار ثلاثة فرق للصعود إلى منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة. وتشكل المباراة حدثاً رياضياً تاريخياً مهماً، كونها تعد الأولى بين الناديين في كرة السلة، بعد أن اعتاد الجمهور على منافسات الناديين في كرة القدم. وستشهد القمة متابعة جماهيرية كبيرة منتظرة، لقوة الناديين وجماهيريتهما، متمنياً فوز فريقه في الطريق للصعود إلى الدوري الممتاز.

‏وكان اتحاد كرة السلة قد قرر تأخير موعد إقامة مباراة الفيصلي والوحدات لتقام عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب. ‏كما تقرر تقديم موعد مباراة فريق مدينة الأمير حمزة (العقبة) أمام المقاولين لتُقام في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، حيث يأتي هذا التعديل من قبل الاتحاد، ضمن حرصه على ضمان انسيابية سير البطولة، وفق أعلى المعايير التنظيمية، كما قال.