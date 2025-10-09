مباراة السنغال وموريتانيا مُهددة بالإلغاء بسبب خلاف مالي

دكار

العربي الجديد

09 أكتوبر 2025
منتخب السنغال في مواجهة إنكلترا في ملعب سيتي غراوند، 10 يونيو 2025 (Getty)
منتخب السنغال في مواجهة إنكلترا في ملعب سيتي غراوند، 10 يونيو 2025 (Getty)
- يهدد مدير ملعب عبد الله وادي بعدم إقامة مباراة السنغال وموريتانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026، ما لم يسدد الاتحاد السنغالي مستحقاته المالية المتأخرة ويوقع عقداً رسمياً لاستخدام المنشأة.
- أثار هذا التهديد قلقاً في الأوساط الرياضية، حيث يخشى المشجعون تأثيره على استعداد "أسود التيرانغا" قبل اللقاء الحاسم، بينما تنتظر موريتانيا المباراة لتحسين موقعها في المجموعة.
- يواجه الاتحاد السنغالي ضغوطاً لتسوية الأزمة المالية لتجنب فضيحة محتملة، بينما تترقب موريتانيا بقلق مصير اللقاء.

لوّح مدير مؤسسة إدارة ملعب عبد الله وادي في ديامنياديو، دام مبوجي، بعدم السماح بإقامة المباراة المرتقبة بين السنغال وموريتانيا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، ما لم يُسدِّد الاتحاد السنغالي مستحقاته المالية المتأخرة ويوقّع عقداً رسمياً لاستخدام المنشأة، وهو القرار الذي أشعل خلافا ماليا حادا وأزمة جديدة في كرة القدم السنغالية.

وأعلن مبوجي موقفه الصارم في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، ومن بينها موقع سيني نيوز السنغالي، عبر مقال نشره أمس الأربعاء، إذ إن مؤسسته لن تسمح بإجراء اللقاء قبل استيفاء جميع الالتزامات. وقال بوضوح: "لن تُقام مباراة السنغال وموريتانيا إذا لم يدفعوا. يجب أن يوقّع الاتحاد العقد أولاً، وأن يوضح لنا كيف سيسدّد الديون المتراكمة". بهذا التصريح، دخلت المواجهة المقررة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول دائرة الشك، في وقت يحتاج المنتخب السنغالي إلى كل نقاطه لضمان الاقتراب من التأهل.

وأثار هذا التهديد قلقاً واسعاً في الأوساط الرياضية، إذ يخشى المشجعون أن يتأثر استعداد "أسود التيرانغا" قبل اللقاء الحاسم ضد موريتانيا، التي بدورها تنتظر المباراة على أمل تحسين موقعها في المجموعة. كما زادت الأزمة من الضغط على الاتحاد السنغالي، الذي يجد نفسه مطالباً بإيجاد تسوية عاجلة لتجنّب فضيحة محتملة على الصعيد القاري. وكشف مبوجي عن أنّ المؤسسة تكبّدت خسائر كبيرة خلال تنظيم المباريات السابقة، متّهماً الاتحاد بعدم الالتزام بدفع التكاليف التشغيلية، ورفض في الوقت ذاته الخوض في الجدل المتعلق بأسعار التذاكر المرتفعة، وشدّد على أنّ الأمر يتعلق حصراً بالحقوق المالية غير المسدّدة.

سيسيه بكأس أفريقيا الأخيرة، 29 يناير 2024 (كينزو تريبويلارد /فرانس برس)
كرة عالمية
التحديثات الحية

نهاية عهد أليو سيسي مع منتخب السنغال بقرار وزاري

ويدخل الاتحاد السنغالي الآن سباقاً مع الزمن لتسوية الوضع قبل موعد المواجهة، حتى لا تتكرر سيناريوهات فوضوية ربما تسيء إلى صورة كرة القدم في البلاد. وفي المقابل، تترقب موريتانيا بقلق مصير اللقاء، الذي قد يتحول من فرصة رياضية إلى أزمة إدارية تهدد طموحات المنتخبين معاً.

