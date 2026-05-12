مبابي يُهاجم التطرف في فرنسا بتصريحات قوية

تحدث قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً)، عن المناخ السياسي في الولايات المتحدة، قبل شهر من انطلاق كأس العالم، وفي فرنسا، متناولاً الانتخابات التشريعية لعام 2024 والتعليقات التمييزية التي وُجهت ضد بعض اللاعبين الفرنسيين بسبب أصولهم، كما تطرق إلى ملفات أخرى تهم تنظيم كأس العالم.

وأعرب مهاجم ريال مدريد، في حديثه إلى مجلة "فانيتي فير" في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء، قبل شهر من انطلاق كأس العالم 2026 (11 يونيو/حزيران - 19 يوليو/تموز). عن رأيه في إمكانية أن يُعيد المنتخب الفرنسي النظر في مشاركته في البطولة المقامة في أميركا الشمالية، وذلك بسبب المناخ السياسي المقلق في الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة لكأس العالم (إلى جانب كندا والمكسيك).

وقال اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً: "ليس لديّ المعرفة الكافية لأعرف ما يتطلبه تنظيم كأس العالم. لو طُلب مني تنظيم كأس العالم، لربما واجهت بعض المفاجآت. إذا قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامتها في الولايات المتحدة، فذلك لأنهم يعتقدون أن كل شيء قابل للإدارة، وأننا نستطيع المجيء إلى هنا".

وعندما سُئل عن دوره كسفير لكرة القدم الفرنسية، حيث يُتوقع منه التعبير عن كل موقف، بما في ذلك المواقف السياسية، استذكر ابن مدينة بوندي الانتخابات التشريعية لعام 2024، حيث انتقد، شأنه شأن لاعبين آخرين في المنتخب الفرنسي، صعود حزب التجمع الوطني في صناديق الاقتراع، واصفاً تقدمه بـ"الكارثي".

وأعاد قائد المنتخب الفرنسي الحديث عن هذا الملف قائلاً: "لقد صُدمنا. نحن مواطنون، ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، ونقول لأنفسنا إن كل شيء سيكون على ما يرام، ثم نذهب لنلعب. علينا أن نحارب فكرة أن على لاعب كرة القدم أن يلعب فقط ويلتزم الصمت".

ثم أضاف: "لسنا بمعزل عما يحدث في بلدنا. يعتقد البعض أحياناً أن هذه المشاكل لا تؤثر علينا لأننا نملك المال والشهرة، لكنها تؤثر عليّ شخصياً، فأنا أعرف ما يعنيه وصول أمثالهم إلى السلطة في بلدي". وعندما سُئل الفائز بكأس العالم 2018 عن الاعتداءات التي يتعرض لها بعض اللاعبين الفرنسيين بسبب أصولهم، أجاب: "أعتقد أن الأمر ثقافي بحت. نحن فرنسيون، والفرنسيون يحبون الشكوى. لذا، نرى الفرنسيين يحكمون على بعضهم البعض، هذا ما يحدث. صحيح أننا ننتقد كل شيء. وأقول "نحن" لأني كذلك أيضاً، لكنني أعتقد أن الجيل الجديد يحاول تغيير هذه العقلية".

وشن رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، هجوماً شديداً على كيليان مبابي، بعد تصريحاته الأخيرة، ونشر على منصة إكس: " وأنا أعرف ما حدث عندما يغادر كيليان مبابي باريس سان جيرمان: فاز النادي بدوري أبطال أوروبا! (وربما قريباً للمرة الثانية)". ومباشرة بعد رحيل المهاجم الفرنسي عن نادي العاصمة، سيطر باريس سان جيرمان أوروبياً، مقدماً عروضاً قوية.