مبابي يُنقذ فلورنتينو بيريز ليلة إصابة بيلنغهام وعودة فينيسيوس

- قاد كيليان مبابي ريال مدريد للفوز على رايو فاليكانو بهدفين لهدف، مسجلاً هدف الفوز في الدقيقة 100، مما أنقذ فلورنتينو بيريز من غضب جماهيري كبير. - رغم الانتصار، يواجه بيريز ضغوطاً متزايدة من جماهير "ألتراس سور" بعد الخسارة أمام بنفيكا والخروج من كأس الملك، مطالبين باستقالته. - إصابة جود بيلنغهام زادت من قلق الجماهير، بينما يسعى فينيسيوس جونيور لإعادة البهجة للمشجعين، وسط تحديات كبيرة تواجه الفريق في المباريات القادمة.

نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً)، في إنقاذ رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، من عاصفة غضب جماهيرية كبرى، بعدما قاد كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا، إلى انتصار صعب على رايو فاليكانو، بهدفَين مقابل هدف، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من "الليغا".

وسجل مبابي هدف الانتصار في الدقيقة 100 من الوقت البدل الضائع، بعدما حصل ريال مدريد على ركلة جزاء، ليهدي الفرنسي الفريق الملكي ثلاثة نقاط ثمينة، حتى يُضيق الخناق بها، على المتصدر برشلونة، بالإضافة إلى إنقاذ فلورنتينو بيريز من عاصفة كانت تبدو وشيكة للغاية، يقودها "ألتراس سور"، الذين باتوا يُطالبون علناً بضرورة تقديم صاحب 78 عاماً استقالته.

واستطاع مبابي محو الخسارة المذلة أمام بنفيكا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جعل ريال مدريد يفقد التأهل المباشر إلى دور الـ16، وبات عليه خوض الملحق، حتى يكمل رحلته في المسابقة القارية، التي يأمل في تحقيقها للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، إلّا أن كل شيء بات مُهدداً، بسبب تذبذب نتائج الفريق، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

ومنذ الهزيمة أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، وبعدها إقالة المدرب الإسباني تشابي ألونسو من منصبه، علت الأصوات في صفوف العديد من جماهير ريال مدريد، أبرزهم "ألتراس سور"، الذين طالبوا بضرورة تقديم فلورنتينو بيريز استقالته على الفور، لكن ما حدث بعد أيام قليلة، كانت كفيلة بإشعال التوتر عقب خروج الفريق الملكي من بطولة كأس الملك على يد ألباسيتي (أحد أندية الدرجة الثانية).

ولا يقتصر غضب جماهير ريال مدريد على الرئيس، فلورنتينو بيريز فحسب، بل وصل الأمر إلى إطلاق صفارات الاستهجان صوب العديد من نجوم الفريق، يتقدمهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي وجه رسالة علنية هذه المرة، بعدما سجل الهدف الأول في شباك رايو وتوجه مباشرة صوب المدرجات، حتّى يقبل شعار النادي ويؤكد أنه عاد بقوة حتى يرسم السعادة على وجه جميع المشجعين في الفترة القادمة.

لكن انتصار ريال مدريد شابه صدمة كبرى، بعدما تعرّض النجم الإنكليزي جود بيلنغهام، إلى الإصابة في بداية اللقاء أمام رايو، ولم يستطع إكمال اللقاء، ليخرج ويدخل مكانه المغربي إبراهيم دياز، الذي قدّم الأداء الجيّد، إلّا أن جماهير ريال مدريد عبّرت عن قلقها بسبب حالة بيلنغهام، إذ أشارت المعلومات الأولوية، إلى إصابته بتمزقٍ على مستوى عضلة فخذه الأيسر.

وبين هدف مبابي الحاسم ضد رايو فاليكانو وعودة فينيسيوس جونيور إلى هز شباك منافسيه، لا يزال رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يواجه غضباً كبيراً للغاية من جماهير الفريق الملكي، التي لن ترضى نهائياً رؤية رفاق النجم الفرنسي يخرجون للموسم الثاني على التوالي من دون تحقيق أي لقب، الأمر الذي سيجعل المباريات القادمة تُشكل كابوساً على صاحب الـ78 عاماً.