واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً) تحطيم الأرقام القياسية خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية ومنتخب "الديوك"، وهذه المرة بعدما سجل هدفين، وقاد فريقه ريال مدريد لتحقيق فوز كبير على فالنسيا يوم السبت الماضي، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ضمن الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وبفضل هذه الثنائية، نجح مبابي في إزاحة تييري هنري، ويواصل تحدي كريم بنزيمة في سباق الهدافين التاريخيين الفرنسيين في البطولات الأوروبية الكبرى، في إنجاز جديد يضيفه مهاجم الفريق الملكي إلى مسيرته المذهلة.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الاثنين، أن مبابي ارتقى إلى المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين الفرنسيين في تاريخ البطولات الخمس الكبرى، بعدما رفع رصيده إلى 235 هدفاً، متقدماً على نجم أرسنال الإنكليزي وبرشلونة الإسباني السابق، تييري هنري، الذي يملك 233 هدفاً، ويواصل مبابي مطاردة الأرقام القياسية دون توقف، فبعد أن تسلّم يوم الجمعة الماضي جائزة الحذاء الذهبي، التي فاز بها بفضل تسجيله 31 هدفاً الموسم الماضي في "الليغا"، لم يُبدِ النجم الفرنسي أي علامة على الاكتفاء أو التراجع.

وأضافت الصحيفة أن مبابي دخل في سباق مباشر مع مهاجم فريق الاتحاد السعودي الحالي، كريم بنزيمة، الذي يتصدر هذا التصنيف برصيد 281 هدفاً، منها 43 في الدوري الفرنسي مع أولمبيك ليون، و238 في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، يليه برنار لاكومب، الذي سجل 255 هدفاً في الدوري الفرنسي من بينها 149 هدفاً مع ليون، و137 مع بوردو، و19 مع سانت إتيان، أما مبابي، فقد أحرز أغلب أهدافه في الدوري الفرنسي، إذ سجل 16 هدفاً مع موناكو، و175 مع باريس سان جيرمان، لكنه أضاف بالفعل 44 هدفاً في "الليغا" بقميص ريال مدريد، ليواصل تقدمه بثبات في سباق تاريخي.

ويُعد مبابي ثاني أسرع لاعب في تاريخ ريال مدريد يصل إلى هذا الرقم في "الليغا"، بعد الأسطورة فيرينتس بوشكاش (44 هدفاً في 44 مباراة)، وبفضل أهدافه الـ 13 في 11 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، متقدماً بفارق كبير عن مهاجم أتلتيكو مدريد الأرجنتيني جوليان ألفاريز صاحب المركز الثاني برصيد سبعة أهداف، يعيش مبابي انطلاقة نارية، وقد يتمكن من تجاوز لاكومب هذا العام، قبل أن يلاحق رقم بنزيمة التاريخي في الموسم التالي، إذا واصل على الوتيرة التهديفية نفسها.

ويُذكر أن هناك لاعبين اثنين آخرين لا يزالان نشطين ضمن قائمة أفضل عشرة هدافين فرنسيين في التاريخ، هما ألكسندر لاكازيت، الذي يلعب في صفوف نادي نيوم السعودي، ونجم أتلتيكو مدريد الحالي، أنطوان غريزمان، فقد سجل الأول 215 هدفاً في 455 مباراة، منها 161 مع أولمبيك ليون و54 مع أرسنال، بينما يملك الثاني 200 هدف، من بينها 138 مع "الروخيبلانكوس"، و40 مع ريال سوسيداد، و22 مع برشلونة.