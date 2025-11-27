مبابي يُبدع في الأبطال: "هاتريك" في 7 دقائق وأرقام تاريخية

- قاد كيليان مبابي ريال مدريد لفوز مثير على أولمبياكوس بنتيجة 4-3 في دوري أبطال أوروبا، بتسجيله "هاتريك" خلال سبع دقائق في الشوط الأول، ليصبح أكثر لاعب يسجل "هاتريك" خارج ملعبه في تاريخ البطولة. - أصبح مبابي أسرع لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل "هاتريك" في دوري الأبطال، لينضم إلى قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً مع الفريق الملكي، مثل كريستيانو رونالدو ودي ستيفانو. - أضاف مبابي هدفه الرابع في الدقيقة 60، ليصبح رابع لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل "سوبر هاتريك" في دوري الأبطال، مما رفع رصيد الفريق إلى 12 نقطة.

خطف نجم نادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً)، الأضواء وبقوة، بعدما قاد كتيبة المُدرب تشابي ألونسو، إلى حسم المواجهة أمام أولمبياكوس اليوناني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم أن ريال مدريد تأخر في نتيجة المباراة، فإن كيليان مبابي قاد الانتفاضة بسرعة، بعدما استطاع تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، خلال سبع دقائق فقط في الشوط الأول، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فيما كشفت شبكة سكواكا البريطانية للإحصائيات أن النجم الفرنسي يُعد أكثر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يُحرز "هاتريك" خارج ملعبه (فعلها أربع مرات).

شاهد تألق كيليان مبابي بتسجيله هاتريك رائع في شباك أولمبياكوس! ⚽⚽⚽🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/VmladogCIo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025

كما أصبح كيليان مبابي أسرع لاعب في تاريخ ريال مدريد، يُسجل "هاتريك" في دوري أبطال أوروبا، بعدما فعلها ثلاث مرات، لينضم إلى قائمة اللاعبين الأكثر إحرازاً للأهداف مع الفريق الملكي في المسابقة القارية، وهم كريستيانو رونالدو (سبع مرات)، ودي ستيفانو (خمس مرات)، وبوشكاش (خمس مرات)، وكريم بنزيمة (أربع مرات).

Kylian Mbappé has scored more hat-tricks away from home than any other player in Champions League history (4). 🎩 pic.twitter.com/MXTveItoBG — Squawka (@Squawka) November 26, 2025

لكن مبابي رفض الخروج من المواجهة، دون إكمال وضع بصمته، بعدما استطاع تسجيل هدفه الرابع "سوبر هاتريك"، في الدقيقة الـ 60 من عمر الشوط الثاني، ليصبح النجم الفرنسي رابع لاعب في تاريخ ريال مدريد يحرز أربعة أهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد دي ستيفانو وبوشكاش وكريستيانو رونالدو.

واستطاع كيليان مبابي الوصول إلى هدفه التاسع، خلال خمس مواجهات فقط في الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليهدي ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة، في مرحلة الدوري من المسابقة القارية، بعدما وصل رصيد الفريق الملكي إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس اليوناني عند نقطتين.