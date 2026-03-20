أصبح مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي (26 عاما)، محور انتقادات جماهير نادي كان الفرنسي. ويستنكر المشجعون وضع النادي، ويُطالبون بتغييرات جذرية تساعده على استعادة مكانته في كرة القدم الفرنسية. وكان مهاجم ريال مدريد قد استحوذ على معظم أسهم النادي منذ أشهر قليلة، وانضمّ إلى قائمة النجوم الذين يملكون أندية كرة القدم في العالم.

وتتصاعد التوترات في محيط النادي، وفق ما نقله موقع سبورت الفرنسي أمس الخميس، إذ قررت فئة من المشجعين رفع صوتها. وفي حملة احتجاجية حظيت بتغطية إعلامية واسعة، يستنكر المشجعون تشويه صورة النادي، ويوجهون أصابع الاتهام إلى أفراد معينين، وعلى رأسهم كيليان مبابي الدي أضبح مالك النادي. ومن خلال بيانات علنية، يعبّرون ​​عن قلقهم إزاء الوضع الراهن ويدعون إلى استجابة سريعة لتجنب جمود طويل الأمد. ومن شأن هذه التحركات أن تدفع مبابي إلى اعتماد استراتيجية جديدة من أجل إعادة الهدوء في النادي، وكذلك فرض الهدوء.

وإلى جانب الانتقادات، يطالب المشجعون بإصلاح داخلي حقيقي، فهم يدعون إلى "تطهير" الكادر الإداري والفني لاستعادة مصداقية المشروع وإعادة بناء سمعة الفريق. ويُظهر هذا الحراك البارز حالة من عدم الارتياح العميق ويضع ضغطاً على صانعي القرار، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى استعادة استقراره والعودة إلى طموحاته الرياضية. ويتردد أن مبابي قام بضخ مبالغ مالية جديدة في ميزانية النادي، من أجل تفادي تعقد الوضع أكثر في المرحلة المقبلة.