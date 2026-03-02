مبابي يواجه خطر نهاية موسمه... عملية جراحية وغضب من ريال مدريد

- يواجه كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، خطر إنهاء موسمه 2025-2026 بسبب إصابة في الركبة قد تتطلب جراحة، مما يهدد مشاركته في مونديال 2026. - كشفت صحيفة ماركا أن مبابي غير راضٍ عن تعامل الجهاز الطبي لريال مدريد مع إصابته، وقد سافر إلى فرنسا للتعافي وربما لإجراء عملية جراحية. - الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قلق من تفاقم إصابة مبابي، مما قد يؤثر على مشاركته في البطولات الدولية المقبلة.

يواجه مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كيليان مبابي (27 سنة)، خطر نهاية موسمه الحالي 2025-2026، وذلك بسبب التفاصيل الطبية الجديدة التي من المتوقع أن تؤثر سلباً على مسيرة هداف النادي الملكي الذي ساهم في انتصارات فريقه في جميع المسابقات المحلية والقارية.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، الاثنين، أن نادي ريال مدريد يُرجح أن يُجري المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي (27 سنة)، عملية جراحية في الركبة من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، وهي الإصابة التي يُعاني منها منذ بداية الموسم الحالي 2025-2026، خصوصاً بعد أن كان النادي الملكي أعلن الأسبوع الماضي غياب مهاجمه لثلاث مباريات متتالية وربما أكثر.

وفي حال أجرى مبابي عملية جراحية في ركبته، من الممكن أن ينتهي موسمه مع النادي الملكي، وستُهدَّد مشاركته في مونديال 2026، ليأتي تخوف الاتحاد الفرنسي قبل أيام في محله، إذ كان الجهاز الفني لمنتخب فرنسا مستاء من إصابة المهاجم الهداف، وأشار في معلومات نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية، إلى أن هناك تخوفاً كبيراً من إمكانية تفاقم إصابة مبابي وإجرائه عملية جراحية وغيابه عن بطولة مونديال 2026.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية أيضاً إلى أن المهاجم الفرنسي غير سعيد بالجهاز الطبي لنادي ريال مدريد وكيف تعامل مع ركبته خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو سافر حالياً إلى فرنسا من أجل التعافي وإمكانية إجراء عملية جراحية من أجل استعادة قوة الركبة، خصوصاً أن بعض التقارير الإسبانية أشارت إلى أن مبابي يلعب منذ بداية الموسم بركبة متضرّرة.